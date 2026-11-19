Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone que la Provincia financie los aportes previsionales faltantes de personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para completar los requisitos y acceder a una jubilación.

La iniciativa es impulsada por el legislador provincial Luciano Delgado Sempé y plantea la creación de un programa de créditos destinado a trabajadores que, pese a haber desarrollado una trayectoria laboral, no lograron reunir la totalidad de los años de aportes exigidos por el sistema previsional.

El programa alcanzaría a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años. La elección de estas franjas etarias responde a que el actual régimen de regularización de aportes permite adquirir períodos previsionales antes de alcanzar la edad jubilatoria.

Cómo funcionarían los créditos para completar los aportes jubilatorios

Según establece la propuesta, el financiamiento estaría a cargo de la Provincia, a través de Río Negro Fiduciaria, que otorgaría créditos para cubrir los períodos de aportes que les falten a los solicitantes.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que los préstamos no tendrían intereses y se devolverían en 60 cuotas mensuales, actualizadas de acuerdo con el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

El mecanismo de devolución se instrumentaría mediante un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), para que las cuotas sean descontadas directamente del haber jubilatorio una vez que la persona acceda al beneficio.

De esta manera, quienes no puedan afrontar el costo de completar sus aportes de manera anticipada tendrían la posibilidad de hacerlo mediante un financiamiento provincial.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

La propuesta establece algunas condiciones para quienes quieran incorporarse al programa. Entre ellas, deberán acreditar una residencia mínima de 20 años en Río Negro y superar una evaluación socioeconómica que permita determinar si necesitan asistencia financiera para completar sus aportes.

El objetivo es que el financiamiento llegue a personas que efectivamente no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el costo de la regularización previsional.

El argumento de Delgado Sempé: convertir el financiamiento en una inversión social

Al fundamentar la iniciativa, Delgado Sempé sostuvo que la falta de recursos económicos no debería convertirse en un impedimento para acceder a una jubilación después de una vida de trabajo.

“No podemos permitir que una persona que trabajó toda su vida se quede sin jubilarse por no tener el dinero necesario para completar sus aportes. Jubilarse significa dignidad, independencia económica y acceso a una cobertura de salud”, expresó.

El legislador también planteó que el programa podría representar un ahorro para las cuentas provinciales. Según su argumento, al recuperar los fondos prestados mediante el descuento de las cuotas jubilatorias, la Provincia podría reducir determinados gastos vinculados con pensiones asistenciales, ayudas económicas y prestaciones sanitarias.

«No estamos proponiendo un subsidio, sino una inversión social que permita devolverles la dignidad a quienes dedicaron toda su vida al trabajo», afirmó.

La iniciativa deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente para convertirse en ley. Por el momento, se trata de una propuesta y no de un programa de créditos que se encuentre disponible para solicitar.

Qué mecanismo existe actualmente en Argentina para completar los aportes jubilatorios

En Argentina existe un mecanismo nacional de regularización previsional establecido por la Ley 27.705, sancionada en 2023. La normativa creó la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para trabajadores en actividad, destinada a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años que necesiten completar períodos de aportes.

Esta herramienta permite adquirir períodos previsionales faltantes bajo determinadas condiciones. Sin embargo, el pago debe ser afrontado por la propia persona interesada.

La diferencia con la iniciativa presentada en Río Negro es que Delgado Sempé propone que la Provincia financie esos períodos mediante créditos sin intereses y que el dinero sea recuperado en cuotas descontadas del futuro haber jubilatorio.