¿Te cuesta recordar dónde dejaste las llaves? ¿Si apagaste la hornalla? ¿No reconocés la cara de una persona en la calle?. Estas son algunas de las preguntas que sirven como disparadores en el Club de la Memoria que se puso en marcha, en Añelo. Este taller está destinado a personas de 60 años en adelante.

Se trata de un encuentro semanal que se realiza en el Centro de Día Comunitario, situado al lado de la guardia del hospital añelense.

Giannela Giuliano, psicóloga del equipo de Salud Mental y Ximena Cayun, trabajadora social del Centro de Día Comunitario organizaron este taller que tuvo su primer encuentro este jueves. El nombre técnico de la actividad es “estimulación cognitiva” para personas mayores de 60 años.

“La idea es poder hacer ejercicios, actividades, juegos, que estimulen estas funciones cognitivas que tenemos todas las personas y que vamos perdiendo a lo largo de la vida”, describió Ximena.

No es únicamente debido a la edad o por la condición física, sino que convergen otros aspectos como los sociales, habitacionales y económicos que afectan ese deterioro. La propuesta está pensada para quienes se encuentran solos y pueden contar con estos espacios donde compartir con otros, del mismo rango etario.

“Es una forma de aliviar al estrés, de poder comunicarse con otros, crear lazos y todo eso hace a la salud mental de las personas”, agregó Giannela. La profesional detalló que está pensado para que sea un punto de encuentro y que se puedan tejer redes entre ellos.

Refirió que, así como se ejercita el cuerpo, es necesario hacer lo mismo con el cerebro. Este jueves fue el primer encuentro, pero se extenderá durante el verano. La idea es que los adultos mayores que concurren a las actividades propuestas en el centro de jubilados o desde Desarrollo Social del municipio, una vez entren en receso, puedan sumarse.

En el taller podrán hacer actividades y ejercicios, aunque habrá lugar para la distensión con otros, y para compartir con gente del mismo rango etario. “La idea es que se puedan conocer acá y tener encuentros en otros espacios”, dijo la psicóloga.

Qué son las funciones cognitivas

Tal vez, si las y los vecinos escuchan los términos “funciones congnitivas”, tienen algún preconcepto sobre qué significa. Entonces, la trabajadora social lo graficó de la manera más sencilla: “es reconocer si te cuesta recordar dónde dejaste la llave, reconocer la cara de una persona en la calle, si apagaste o no la hornalla”.

Agregó que a diario las usamos y lo que se busca es romper con esa idea de que se trata de una enfermedad. Ante el desconocimiento que puede existir en la comunidad, explican que “lo cognitivo es lo cotidiano, si te gusta hacer sopa de letras, una lista de supermercado, acordarte de un número de teléfono”, refirió Giuliano.

Otro ejemplo fue recordar las direcciones, la altura de las calles, o realizar las cuentas mentales. “Es ejercicio y el entrenamiento de los conocimientos”, sostuvieron las profesionales.

Por otra parte, la digitalidad será abordada también porque el teléfono celular puede ser la herramienta para tomar nota o que sirva de recordatorio para una fecha de cumpleaños o para saber cómo utilizar una aplicación para los trámites, por lo que se puede incorporar a la actividad.

Para concurrir no es necesario saber leer y escribir, porque para aquellos que no sepan, habrá otras herramientas. Tampoco es requisito tener 60 años o más, pueden tener un poco menos. Los asistentes no deben llevar ningún elemento.

La invitación para este flamante taller está hecha para la comunidad. Todos los jueves de 9 a 10:30, en el Centro de Día Comunitario, situado en la calle 20, entre 1 y 2, al lado de la guardia del hospital. El teléfono es el 2996003084.