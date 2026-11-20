Luego de un jueves de alertas por tormentas que afectaron a Neuquén y Río Negro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y descartó un nuevo temporal. De todos modos, informó que este viernes predominará el viento, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Respecto a las precipitaciones, si bien no se prevén fenómenos de gran intensidad, no se descartan chaparrones aislados en distintos sectores de la región. Mirá cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la zona este de Río Negro.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según el pronóstico, el Alto Valle tendrá una máxima de 25 °C y una mínima de 21 °C hacia la noche. El viento alcanzará velocidades de hasta 41 km/h con ráfagas de 50 km/h entre la mañana y la tarde, sin probabilidad de lluvias.

Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:

Neuquén: Mañana: 11°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 25°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Noche: 21°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación.

General Roca: Mañana: 11°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 25°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Noche: 21°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se espera una máxima de 17 °C y una mínima de 10 °C. En tanto, el viento soplará a velocidades de hasta 41 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10 y el 40 %.

Este es el pronóstico detallado para Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura: Mañana: 8°C, 13 – 22 km/h, 0 – 10% prob. de precipitación. Tarde: 15°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 10 – 40% prob. de precipitación. Noche: 7°C, 13 – 22 km/h, 10 – 40% prob. de precipitación.

San Carlos de Bariloche: Mañana: 7°C, 23 – 31 km/h, 0 – 10% prob. de precipitación. Tarde: 17°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 10 – 40% prob. de precipitación. Noche: 10°C, 13 – 22 km/h, 10 – 40% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

El este de Río Negro podría registrar precipitaciones aisladas, con probabilidades de entre el 10 y el 40%. La temperatura oscilará entre una mínima nocturna de 16°C a 18°C y una máxima de 20°C a 22°C. El viento soplará a una velocidad de hasta 31 km/h, con ráfagas de 50 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste: