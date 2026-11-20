Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia las leyes de Discapacidad y Propiedad privada

En una sesión maratónica que comenzó el jueves minutos después de las 11 y se extendió hasta largas horas de la noche, el Senado sancionó definitivamente las leyes de Discapacidad y de Inviolabilidad Privada, dos iniciativas que dominaron el debate parlamentario durante todo el año y que generaron fuerte polémica por las reformas que intentó introducir el oficialismo antes de que los textos originales sufrieran modificaciones.

La nueva ley de Discapacidad introduce cambios centrales para brindar «previsibilidad financiera, garantizar la cobertura de salud e incorporar parámetros precisos en el otorgamiento de prestaciones y la cancelación de deudas del sector». Denominada «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», la norma replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, aunque elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.

En tanto, la Ley de Propiedad Privada resulta fundamental porque restituye la Ley de Tierras al anular la disposición que la había dejado sin efecto.

El texto ya contaba con media sanción de Diputados desde octubre y, durante su paso por la Cámara baja, sumó dos artículos que modificaron su alcance original: el 38 deroga el artículo 134 del DNU 70/2023 -que había suprimido dicha legislación-, mientras que el 39 restablece la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011 bajo la presidencia de Cristina Kirchner. El expediente fue aprobado con 42 votos a favor y 26 en contra.

Discapacidad: cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia

La particularidad de esta normativa es que se aprobó por unanimidad: todos los senadores presentes, incluidos los de Neuquén, Río Negro y el resto de la Patagonia, acompañaron el proyecto tratado el 19 de noviembre en la Cámara Alta.

En el recuento, la iniciativa cosechó 71 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones.

Propiedad Privada: cómo votaron los senadores de Neuquén

En Neuquén, el proyecto de Propiedad Privada solo obtuvo una objeción que fue por parte del bloque de La Neuquinidad:

Nadia Márquez (La Libertad Avanza) : voto afirmativo

: voto afirmativo Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo

voto afirmativo Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto negativo

Propiedad Privada: cómo votaron los senadores de Río Negro

Por su parte, los legisladores rionegrinos mostraron posiciones divididas durante la votación:

Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo

voto negativo Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo

voto negativo Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Propiedad Privada: cómo votaron los senadores de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Andrea Marcela Cristina (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo

Edith Elizabeth Terenzi (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo

Carlos Alberto Linares (Frente de Todos): voto negativo

En Santa Cruz:

José María Carambia (Alianza por Santa Cruz): voto negativo

Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz): voto negativo

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Alianza Unión por la Patria): voto negativo

y finalmente en Tierra del Fuego: