Horóscopo chino hoy: los signos que reciben equilibrio y claridad este 12 de noviembre

Este miércoles 12 de noviembre 2025 llega con una energía de transición y equilibrio. Con la Luna en fase menguante y el mes del Cerdo de Madera avanzando, los doce animales del zodíaco oriental reciben influencias que invitan a bajar el ritmo, ordenar prioridades y preparar el terreno para nuevos comienzos.

En este día, los signos más favorecidos serán aquellos que sepan combinar acción con introspección, confiando en su intuición y evitando decisiones impulsivas. La armonía, la paciencia y los pequeños gestos de conexión —desde un mate compartido hasta una caminata consciente— serán claves para mantener el flujo positivo de energía.

Desde el Valle hasta la cordillera, las vibraciones del calendario chino se sienten como una suave invitación a cerrar ciclos con gratitud y a fortalecer los vínculos, personales y laborales, que realmente importan.

Horóscopo Chino: predicciones kármicas para cada signo este miércoles 12 de noviembre

Aquí detallamos la energía para cada animal zodiacal del Horóscopo Chino en este martes místico:

Rata (Años: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

No dejes de pensar en las cosas que tienes y lo que puedes conseguir en un tiempo más, en este momento estás muy bien, solo tienes que comenzar a desear lo mucho que quieres hace tanto tiempo.

Búfalo (Años: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

No todo es dulce en la vida del signo del Buey, sabes que puedes lograr muchas cosas ahora, solo tienes que concentrarte un poco más, tienes más que hacer ahora.

Tigre (Años: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Si estás sin trabajo en este momento, tienes que buscar la manera de encontrar uno y seguir adelante porque sabes que la vida te puede llevar a algo mejor y ayudar a hacerlo.

Conejo (Años: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Tienes que ser capaz de ver las posibilidades que tienes en este momento para comenzar a surgir, pero si te pierdes un poco en el camino, no hay problema, volverás.

Dragón (Años: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es un mal momento en las finanzas, pero dentro de lo que viene las cosas podrían mejorar un poco, por lo que podrían verse un poco más holgados en el hogar, aun así, hay que ahorrar.

Serpiente (Años: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Si estás pensando en dejar que las cosas en tu vida se vuelvan un poco más serias, solo tienes que esperar por algo que te ayude a estar mucho mejor de lo que crees.

Caballo (Años: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Una persona que necesita dinero te lo pedirá prestado y puedes ayudarle, si no puedes, entonces dile que no, pero si de verdad puedes hacerlo, solo confía, es alguien de confianza.

Cabra (Años: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

No esperes un ascenso en el lugar que trabajas el día de hoy, necesitas buscar nuevos horizontes para obtener eso que tanto deseas, necesitas estar mucho mejor.

Mono (Años: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Atento a las probabilidades de un nuevo trabajo que podría traer muchas cosas nuevas y buenas para tu vida, no puedes pensar en que todo fracasará ahora, no te conviene.

Gallo (Años: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El trabajo viene con muchas dificultades para el signo del Gallo el día de hoy, sabes que muchas cosas no resultarán porque así es la vida, pero tienes que esforzarte de todas formas.

Perro (Años: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Puedes poner muchas cosas en tu camino que te ayuden a tener todo mucho más claro, tienes algo que hacer el día de hoy, pero estás escaso de tiempo, debes calmarte y podrás hacerlo bien como debes.

Cerdo (Años: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)