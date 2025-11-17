Horóscopo Chino: predicciones kármicas del lunes 17 de noviembre 2025 bajo el Tigre de Metal

Horóscopo Chino hoy: la astrología oriental nos sitúa hoy ante un pilar de acción, justicia y cortes decisivos. El Tigre de Metal es la imagen de una espada afilada: es rápido, valiente e implacable.

El karma de hoy es el de la decisión, según el Horóscopo Chino. El universo ya no permite la duda. La energía del Metal (la justicia, la estructura) está controlando al Tigre (la madera, el impulso). Es un día para cortar con lo que no sirve, defender tus convicciones y actuar con una autoridad que no sabías que tenías. Algunos signos sentirán esto como una liberación; otros, como una confrontación inevitable.

Descubrí cómo te afecta esta vibración kármica, animal por animal.

Horóscopo Chino: el destino de los 12 signos hoy, lunes 17 de noviembre 2025

Rata (Años: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020).

El karma de la estrategia. La energía del Tigre es abrumadora y directa. Tu poder, en cambio, reside en la astucia. Hoy, el destino te pide observar, no actuar impulsivamente. Una decisión kármica requiere que veas el panorama completo antes de mover tu ficha.

Búfalo (Años: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021).

El karma de la paciencia. La velocidad del Tigre choca con tu ritmo metódico. Hoy sentirás presiones para apurar decisiones. El karma te pide firmeza: no cedas a la urgencia externa. Mantené tu paso; la solidez le gana a la prisa.

Tigre (Años: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022).

El karma de tu propio poder. Hoy sos el regente del día. La energía kármica se centra en vos. Es un día «fated» (predestinado) donde tus acciones tienen el doble de peso. Una decisión valiente que tomes hoy puede definir tu destino para los próximos meses. Es hora de liderar.

Conejo (Años: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023).

El karma de la diplomacia. La energía cortante del Tigre de Metal puede herir tu sensibilidad. Hoy, tu misión kármica es ser el mediador. No te involucres en el conflicto directo, pero usá tu don de la palabra para sanar una disputa ajena que te afecta indirectamente.

Dragón (Años: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024).

El karma del liderazgo. La energía del Tigre te sienta bien. Ambos son signos de poder. Hoy, el destino te pone en una posición de autoridad. Se te pedirá que tomes una decisión justa (Metal) que requiere coraje (Tigre). Asumí tu poder, es tu momento de brillar.

Serpiente (Años: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025).

El karma de la discreción. (Regente del año). La energía del Tigre te genera una «penalidad» astrológica. Hoy, el karma te pide discreción absoluta. No reveles tus planes, no entres en discusiones y manejate con bajo perfil. El silencio es tu mayor protección.

Caballo (Años: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

El karma del avance. El Tigre es tu gran aliado. Hoy sentís un impulso de energía kármica que te saca del estancamiento. Es el día para «cortar» esa atadura que te frenaba. Una acción decisiva en el trabajo o en lo personal te abre un nuevo camino. Avanzá.

Cabra (Años: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

El karma del autocuidado. La energía bélica y ruidosa del Tigre de Metal drena tu espíritu pacífico. Hoy, el destino te pide retirarte. Tu lección kármica es poner límites y proteger tu mundo interior. No estás para batallas; estás para sanar.

Mono (Años: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016).

El karma de la confrontación. Precaución: hoy es tu día de «choque» (clash) directo con el Tigre. La energía es opuesta a la tuya. El karma te pone de frente a un desafío o persona que representa todo lo que tenés que cambiar. Evitá riesgos, manejá con cuidado y no tomes decisiones financieras.

Gallo (Años: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017).

El karma del detalle. Vos también sos un signo de Metal, así que entendés la energía de hoy. El Tigre es impulso, pero vos sos precisión. El destino te pide usar esa energía de «espada» para ordenar tus finanzas o tu trabajo con una precisión quirúrgica.

Perro (Años: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).

El karma de la lealtad. El Tigre es tu otro gran aliado. Hoy, el universo te da la fuerza para defender una causa justa o a un ser querido. Tu lealtad será puesta a prueba y recompensada. Es un día kármico para actuar en manada y proteger a los tuyos.

Cerdo (Años: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019).