Horóscopo de hoy domingo 1 de marzo, signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 1 de marzo. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Hoy estarás propenso a discutir por cualquier cosa. No permitas que tu malhumor arruine tu día y te haga perder buenos negocios.
Amor: Tu familia está contenta con tu pareja, el único que no está muy convencido eres tú. Replantéate qué es lo que quieres.
Riqueza: La mala racha económica tiende a disiparse. Recuerda que de la manera en que te reacomodes depende tu futuro.
Bienestar: Una alimentación sana y una rutina de ejercicios es lo que necesitas para poner en orden tu organismo. Deja de lado la vida alocada que llevas.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Es un excelente día para entablar nuevas relaciones que serán permanentes a lo largo de tu vida. Abre tu corazón.
Amor: Momento de incertidumbre y replanteos amorosos, hazle caso a la razón y decídete por lo que sea más conveniente para ti.
Riqueza: Te estás recuperando de un periodo no muy bueno, sigue así, pero vas a necesitar una motivación externa para concluirlo.
Bienestar: Trata de no enfurecerte con tu entorno, ya que solo lograrás estresarte y estas situaciones desmejorarán tu salud.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Aunque tu manera de hablar es directa, es conveniente que escojas bien tus palabras, y así evitarás discusiones.
Amor: Has logrado superar varios obstáculos de pareja, no te dejes caer ahora y trata de mejorar aún más la situación.
Riqueza: Trata de concluir tus asuntos pendientes antes de dedicarte a otra cosa, ya que al retomarlos no te resultarán tan sencillos.
Bienestar: Si las situaciones que esperas no ocurren como quieres trata de relajarte, ya que no dependen de ti. Pon más énfasis en tu salud.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Se aproximan momentos difíciles, no te dejes vencer por ellos y sigue adelante. Aprende de ellos.
Amor: Buen momento para esa situación romántica que tanto has deseado. Organiza una cena romántica a la luz de las velas.
Riqueza: Todo trabajo que realices será tenido en cuenta por ínfimo que resulte ser. Esto te reportará beneficios insospechados.
Bienestar: Trata de mejorar tu rutina diaria, ya que en ella no hay suficiente tiempo para ejercitarte. Hacer ejercicios te distraerá de cualquier problema.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Momento óptimo para realizar todo aquello que has planeado durante tanto tiempo. Sigue esforzándote.
Amor: No te olvides que las peleas no llevan a nada, solo te traerán más inconvenientes. Trata de contener las emociones violentas.
Riqueza: Afianza tus relaciones, ya que de un momento a otro alcanzarás una posición mucho más influyente.
Bienestar: Se aproximan cambios en tu trabajo y puede ser que te sientas sobre exigido. Descansa y medita sobre las situaciones que te aquejan.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Solamente si sabes sortear los obstáculos que aparezcan en el camino podrás lograr el éxito. Recuerda que si perseveras, triunfarás.
Amor: La pareja pasará por un período de incertidumbres y ninguno se atreverá a tomar la iniciativa acerca del futuro de la relación.
Riqueza: En el trabajo, un nuevo asunto te ocupará demasiado. Se iniciará un período favorable para tomar iniciativas renovadoras.
Bienestar: Tienes la capacidad de lograr que los demás te escuchen y te sigan, utilízala a tu favor. Pero no abuses de ella porque terminarás solo y desahuciado.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Si necesitas ayuda de un amigo, no dudes de que la tendrás. Es más, hoy no dudes en pedírsela si es un verdadero amigo.
Amor: No abandones a los que más amas porque después lo lamentarás muchísimo. Trata de hacer un esfuerzo y logra comprender.
Riqueza: Si encaras con firmeza y energía tus proyectos podrás agilizar y potenciar los beneficios laborales y profesionales.
Bienestar: El conocimiento genera poder, pero no seas autoritario con tus subalternos. Aprende a relacionarte mejor con ellos. Sé mejor persona.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tus relaciones personales van bien, pero no puedes pensar que toda persona que conozcas es tu amiga. Ve despacio con la gente.
Amor: Una reciente falta en el comportamiento de tu pareja desató una verdadera batalla campal. No tomes determinaciones. Piensa bien antes de actuar.
Riqueza: Comienza un período favorable para tu carrera. Oportunidad laboral, viajes y citas para entrevistas de trabajo.
Bienestar: Las personas ven en ti a un verdadero líder carismático. No los defraudes, pero tampoco intentes mostrar una imagen que no se condice contigo.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Te proclamarán rey del entusiasmo y el éxito. Demostrarás tu fuerza de carácter en una situación límite que no veías venir.
Amor: Alguna disputa por cuestiones económicas va a poner a prueba tu relación. Se revelan defectos en la pareja.
Riqueza: No permitas que el desgano gane la batalla. Cada vez que sientas deseos de abandonar lo que haces recuerda tus metas.
Bienestar: Tu cuerpo le dirá basta a la alimentación que vienes teniendo. Intenta con una dieta sana y actividad física.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Planta tus semillas ya, que el suelo es fértil y el cosmos te acompaña. Buen día para planificar a largo plazo.
Amor: Una persona que despierta tu interés te hará una declaración de amor y no podrás hacer otra cosa que enamorarte.
Riqueza: Buen momento para solicitar créditos personales, acelerar gestiones y ocuparse de los asuntos de papeles pendientes.
Bienestar: Debes aprender a percibir tus necesidades corporales. Nadie mejor que tú conoce tu cuerpo y sabe lo que te está pidiendo, préstale atención.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Hoy estarás pasado de revoluciones. Sin querer, pondrás al descubierto eso que hubieses preferido ocultar.
Amor: Tu estilo y magnetismo te pueden causar problemas. Atraes la atención, y más de un admirador puede sucumbir a tu encanto.
Riqueza: Deja un poco a un lado las preocupaciones monetarias y disfruta lo bueno de la vida. Gasta esos ahorros en un viaje
Bienestar: Si lo que deseas es destacarte entre tantos otros, debes hacer mucho más de lo que los demás esperan de ti. Eso te agradará.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Con tu natural espíritu de sacrificio, enfrentarás peligros para ayudar a los tuyos. Muéstrate cariñoso y agradecido.
Amor: Tu pareja te tendrá a maltraer con sus reclamos. Préstale atención, tal vez tenga razón en algo de lo que plantea.
Riqueza: Comenzarás la jornada de hoy completamente despojado de la voluntad que te caracteriza. Mejorará con el curso del día.
Bienestar: Cuida tu propia salud y bienestar. Realiza una inversión en pro de tu felicidad futura. Debes dedicarte al menos diez minutos al día para ti mismo.
