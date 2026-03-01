Horóscopo de hoy domingo 1 de marzo, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Hoy estarás propenso a discutir por cualquier cosa. No permitas que tu malhumor arruine tu día y te haga perder buenos negocios. Amor: Tu familia está contenta con tu pareja, el único que no está muy convencido eres tú. Replantéate qué es lo que quieres. Riqueza: La mala racha económica tiende a disiparse. Recuerda que de la manera en que te reacomodes depende tu futuro. Bienestar: Una alimentación sana y una rutina de ejercicios es lo que necesitas para poner en orden tu organismo. Deja de lado la vida alocada que llevas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Es un excelente día para entablar nuevas relaciones que serán permanentes a lo largo de tu vida. Abre tu corazón. Amor: Momento de incertidumbre y replanteos amorosos, hazle caso a la razón y decídete por lo que sea más conveniente para ti. Riqueza: Te estás recuperando de un periodo no muy bueno, sigue así, pero vas a necesitar una motivación externa para concluirlo. Bienestar: Trata de no enfurecerte con tu entorno, ya que solo lograrás estresarte y estas situaciones desmejorarán tu salud.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Aunque tu manera de hablar es directa, es conveniente que escojas bien tus palabras, y así evitarás discusiones. Amor: Has logrado superar varios obstáculos de pareja, no te dejes caer ahora y trata de mejorar aún más la situación. Riqueza: Trata de concluir tus asuntos pendientes antes de dedicarte a otra cosa, ya que al retomarlos no te resultarán tan sencillos. Bienestar: Si las situaciones que esperas no ocurren como quieres trata de relajarte, ya que no dependen de ti. Pon más énfasis en tu salud.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Se aproximan momentos difíciles, no te dejes vencer por ellos y sigue adelante. Aprende de ellos. Amor: Buen momento para esa situación romántica que tanto has deseado. Organiza una cena romántica a la luz de las velas. Riqueza: Todo trabajo que realices será tenido en cuenta por ínfimo que resulte ser. Esto te reportará beneficios insospechados. Bienestar: Trata de mejorar tu rutina diaria, ya que en ella no hay suficiente tiempo para ejercitarte. Hacer ejercicios te distraerá de cualquier problema.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Momento óptimo para realizar todo aquello que has planeado durante tanto tiempo. Sigue esforzándote. Amor: No te olvides que las peleas no llevan a nada, solo te traerán más inconvenientes. Trata de contener las emociones violentas. Riqueza: Afianza tus relaciones, ya que de un momento a otro alcanzarás una posición mucho más influyente. Bienestar: Se aproximan cambios en tu trabajo y puede ser que te sientas sobre exigido. Descansa y medita sobre las situaciones que te aquejan.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Solamente si sabes sortear los obstáculos que aparezcan en el camino podrás lograr el éxito. Recuerda que si perseveras, triunfarás. Amor: La pareja pasará por un período de incertidumbres y ninguno se atreverá a tomar la iniciativa acerca del futuro de la relación. Riqueza: En el trabajo, un nuevo asunto te ocupará demasiado. Se iniciará un período favorable para tomar iniciativas renovadoras. Bienestar: Tienes la capacidad de lograr que los demás te escuchen y te sigan, utilízala a tu favor. Pero no abuses de ella porque terminarás solo y desahuciado.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Si necesitas ayuda de un amigo, no dudes de que la tendrás. Es más, hoy no dudes en pedírsela si es un verdadero amigo. Amor: No abandones a los que más amas porque después lo lamentarás muchísimo. Trata de hacer un esfuerzo y logra comprender. Riqueza: Si encaras con firmeza y energía tus proyectos podrás agilizar y potenciar los beneficios laborales y profesionales. Bienestar: El conocimiento genera poder, pero no seas autoritario con tus subalternos. Aprende a relacionarte mejor con ellos. Sé mejor persona.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tus relaciones personales van bien, pero no puedes pensar que toda persona que conozcas es tu amiga. Ve despacio con la gente. Amor: Una reciente falta en el comportamiento de tu pareja desató una verdadera batalla campal. No tomes determinaciones. Piensa bien antes de actuar. Riqueza: Comienza un período favorable para tu carrera. Oportunidad laboral, viajes y citas para entrevistas de trabajo. Bienestar: Las personas ven en ti a un verdadero líder carismático. No los defraudes, pero tampoco intentes mostrar una imagen que no se condice contigo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te proclamarán rey del entusiasmo y el éxito. Demostrarás tu fuerza de carácter en una situación límite que no veías venir. Amor: Alguna disputa por cuestiones económicas va a poner a prueba tu relación. Se revelan defectos en la pareja. Riqueza: No permitas que el desgano gane la batalla. Cada vez que sientas deseos de abandonar lo que haces recuerda tus metas. Bienestar: Tu cuerpo le dirá basta a la alimentación que vienes teniendo. Intenta con una dieta sana y actividad física.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Planta tus semillas ya, que el suelo es fértil y el cosmos te acompaña. Buen día para planificar a largo plazo. Amor: Una persona que despierta tu interés te hará una declaración de amor y no podrás hacer otra cosa que enamorarte. Riqueza: Buen momento para solicitar créditos personales, acelerar gestiones y ocuparse de los asuntos de papeles pendientes. Bienestar: Debes aprender a percibir tus necesidades corporales. Nadie mejor que tú conoce tu cuerpo y sabe lo que te está pidiendo, préstale atención.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Hoy estarás pasado de revoluciones. Sin querer, pondrás al descubierto eso que hubieses preferido ocultar. Amor: Tu estilo y magnetismo te pueden causar problemas. Atraes la atención, y más de un admirador puede sucumbir a tu encanto. Riqueza: Deja un poco a un lado las preocupaciones monetarias y disfruta lo bueno de la vida. Gasta esos ahorros en un viaje Bienestar: Si lo que deseas es destacarte entre tantos otros, debes hacer mucho más de lo que los demás esperan de ti. Eso te agradará.