Horóscopo de hoy domingo 11 de agosto, signo por signo

Riqueza: Jugar o especular en el trabajo no será lo más adecuado, debes actuar con sensatez y madurez.

Riqueza: No será el mejor día a nivel laboral. Debes analizar con mucho cuidado en dónde están tus fallos. Trata de ser objetivo.

Hoy: Es recomendable que hoy no tomes riesgos no calculados en ninguna de las facetas de tu vida.

Bienestar: Es hora de colocar más alto tus aspiraciones, porque tu energía está en alza. Aspira a la cima y no te conformes con el segundo lugar.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Es posible que te topes con personas que te generarán inquietudes. Supera tus propios límites y todo resultará más fácil.

Amor: Si dejas la culpa y el miedo de lado, experimentarás emociones placenteras, genuinas, deliciosas y muy reveladoras.

Riqueza: Luego de algunas semanas de pérdidas económicas, las cosas mejoran y hallarás nuevo entusiasmo e interés para tus proyectos.

Bienestar: Avanza lentamente pero también lleva un escudo para protegerte, los contrarios no te perdonarán. No retrocedas nunca y no mires hacia atrás.