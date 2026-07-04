Una reconocida consultora financiera anuncia: “El mercado de capitales está abierto para Vaca Muerta”

El crecimiento de una actividad económica sectorial va de la mano con el flujo de financiamiento que se genere para dar soporte al ecosistema de empresas que se desarrollan en el sector. Ese es el punto en el que se encuentra hoy Vaca Muerta, en medio de un proceso con potencialidad de cambiar la matriz exportadora a nivel nacional. La disponibilidad de herramientas financieras para contener ese proceso, es esencial.

Allí se enfocó la jornada “Herramientas financieras para el desarrollo de proveedores de Vaca Muerta” realizada días atras en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén. El evento organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) contó con la presencia de los gobernadores Alberto Weretilnek y Rolando Figueroa.

Durante la jornada se realizó una mesa de diálogo entre empresas del sector que ya han emitido Obligaciones Negociables (ON), y una masterclass a cargo de la consultora, Anna Cohen. En diálogo con RÍO NEGRO, la experta en mercado de capitales valoró el escenario regional y refirió al potencial de diversos instrumentos financieros como catalizadores de esa coyuntura.

PREGUNTA: ¿Cuál es el objetivo de la charla en Neuquén?

RESPUESTA: La intención es promulgar las herramientas de financiamiento que pueden tener a la mano los proveedores o cadenas de valor de las grandes operadoras de petróleo y energía de la región de Vaca Muerta, desde el upstream hasta la entrega en los puertos, y cómo ayudar para que las empresas locales de ambas provincias logren capitalizar el uso de los instrumentos, no sólo los bancarios o los fondos de garantía, sino también los instrumentos tradicionales del mercado de capitales.

Las grandes operadoras también necesitan que sus cadenas de valor crezcan, y el gran cuello de botella para eso, es el tema financiero. Hoy el mercado está con los ojos puestos en Vaca Muerta y dispuesto a contener ese proceso.

P: ¿Suele ser inaccesible el mercado financiero para las empresas de la economía real?

R: El mercado de capitales está diseñado para financiar la economía real, solo que producto de momentos argentinos con más inseguridad jurídica, o con menos previsibilidad, ese mercado de capitales no estaba disponible para cierto segmento de empresas. Hoy no sólo el mercado está disponible, sino muy atento a la región. Entonces nos parece oportuno acompañar al CFI en el impulso financiero de estas compañías.

P: ¿A qué segmento apuntan estos instrumentos?

R: Están enfocados hacia los proveedores naturales de aquellas otras empresas que acceden al RIGI, y que por acceder al RIGI y tener esa capacidad operativa gigante, también tienen su solución financiera muy a la mano con los bancos, la emisión de sus acciones, de o de ON. Esas empresas de mayor envergadura también necesitan que sus cadenas de valor crezcan, y el gran cuello de botella que nosotros encontramos para eso, más allá de los que ya conocemos como la obtención del talento o la capacitación de sus clientes, es el tema financiero. En ese ecosistema ligado a las grandes operadoras hay desde empresas relacionadas a la infraestructura o los servicios, hasta proveedores de catering o diversas pymes.

P: ¿Cuáles son las herramientas disponibles para ese segmento?

R: Mirá, están los típicos préstamos avalados por alguna de estas entidades, tanto el CFI como los fondos de garantías públicos y privados. Hay otros instrumentos como los cheques avalados de las compañías, cheques propios que las compañías pueden emitir y descontar en el mercado También tenés facturas de los clientes grandes que pueden cotizar como si fueran un título de valor en la bolsa. Pero sobre todo, hoy existe un marco regulatorio mucho más propicio. Si vos como empresa tenés algún nivel de maduración en tu proceso, el mercado de capitales te ofrece una posibilidad muy simplificada de emitir un bono corporativo, no solo para financiar en dólares o en pesos cualquier proyecto de inversión con plazos y moneda adecuados a lo que vos necesitas, sino también para salir al mercado con el primer instrumento que te lista a vos como uno de los que están haciendo las cosas bien. Eso da garantía de que sos un proveedor de estas empresas grandes y que ya tenés la visibilidad de acceder al mercado de capitales. Eso es un círculo virtuoso muy interesante.

Hoy es muy simple emitir un bono corporativo y salir al mercado con un instrumento que pone a la empresa como una de las que están haciendo las cosas bien y es proveedora de la cadena de valor de Vaca Muerta. Eso es un círculo virtuoso muy interesante.

P: Las tasas de interés en pesos son negativas en términos reales ¿Cómo lo evalúan?

R: Nosotros sentimos que la situación de las tasas tan álgidas está cediendo, y que vas a encontrar en algún momento tasas que estén por encima, que no sean negativas. Es verdad que los instrumentos tradicionales no necesariamente te dan esa rentabilidad, pero también es verdad que como PyME tenés capacidad de acceso a tasas totalmente subsidiadas. Por ahí la foto no es buena Pero la película es buenísima, porque esto viene con viento de cola. Si la Argentina sigue subiendo su nota en las calificadoras, todo el sistema baja su costo financiero. Pero no solo el instrumento soberano, sino todos. Otra vez es un círculo virtuoso. Y si hay un lugar que tiene la atención de los inversores es Vaca Muerta.

P: El tipo de cambio luce atrasado ¿Es sostenible ?

R: Estamos en momento transicional entre dos modelos económicos. Por supuesto que no está todo el camino allanado. Hay sectores de la economía hoy que sufren este tipo de cambio. También hay otros que se van a ver beneficiados por el cambio de modelo en el largo plazo, y las circunstancias en torno a ese cambio de modelo hacen que haya que priorizar. Esa coyuntura hace que ciertos sectores o proyectos, en especial en esta región, se vean beneficiados, no solo por el tipo de cambio sino también por un precio del petróleo producto del escenario geopolítico. Porque estamos en el mundo y necesitamos pensar de la manera global.

Perfil

Anna Cohen es experta en Mercado de Capitales, con más de 25 años de experiencia en la gestión de negocios financieros.

Inició su carrera en Price-Waterhouse y Accenture.

En el año 2000 se unió a Grupo Cohen, donde se encargó de desarrollar el área de Wealth Management y dirigir el área de Asset Management.

Desde el año 2017 se desempeña como Presidente y Managing Partner del Grupo. Además, integra el Directorio de IDEA y forma parte del Consejo Administrativo de CIPPEC.