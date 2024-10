Horóscopo de hoy domingo 27 de octubre, signo por signo

Bienestar: Encontrarás en las palabras de un amigo verdades que tenías completamente olvidadas. No temas depender de tus seres queridos, confía en ellos.

Bienestar: Que los sinsabores y errores que cometes no queden olvidados en el tiempo. Úsalos para fortalecer tu confianza en ti mismo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Hoy caerás en cuenta que necesitas frenar un poco el ritmo de vida que estás llevando. Ve de a poco y con paciencia.

Amor: No te apresures a tomar decisiones ahora que tu pareja parece haber terminado. Tómate tu tiempo para todo.

Riqueza: Deberás madrugar hoy para adelantar trabajos pendientes que a los que no podrás dedicarte durante el resto de la jornada.

Bienestar: No te empecines en continuar con aquello que sabes no tiene futuro. Que no te tiemble el pulso para hacer un borrón e iniciar una cuenta nueva.