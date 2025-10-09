Horóscopo de hoy jueves 9 de octubre, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 9 de octubre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: No cedas fácilmente a la adulación, fortalece tu carácter para detectar lo falso y lo verdadero, no te dejes llevar por halagos.
Amor: Pasar por encima de los demás te causará antipatías. La pasión llega a su punto más alto, disfruta de este momento.
Riqueza: Trata de mantener las cosas iguales, por ahora no es momento de cambios porque solamente desperdiciarás tiempo y energía.
Bienestar: No pierdas la oportunidad de expresar lo que realmente sientes. Te abrirá los ojos a nuevos horizontes.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Las pruebas que tienes que sortear no serán fáciles. Saber que cuentas con la contención de tu familia servirá para que sientas mayor seguridad.
Amor: No estés a la defensiva cada vez que tu pareja haga reclamos. Eso será justamente lo que salve el vínculo entre ustedes.
Riqueza: Tu capacidad de liderazgo se verá incrementada, pero tu accionar laboral y profesional se verá limitado por sucesos externos.
Bienestar: Tu capacidad de observación te sacará de apuros más de una vez. Las decisiones tomadas a tiempo favorecerán el desarrollo normal de las cosas.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Las cuentas que tienes pendientes es hora de que las cobres. No dudes en hacer todo aquello que siempre tuviste ganas. Aprovecha, es el momento.
Amor: Entrégate por completo el tiempo que estés con tu ser amado. Deja volar tu imaginación y prepara situaciones de disfrute total.
Riqueza: Es posible que tengas que asumir la responsabilidad por la economía familiar. Ahora más que nunca debes evitar ser descuidado con el dinero.
Bienestar: Trazarte pequeños objetivos que puedas ir cumpliendo diariamente, te ayudará a tu autoestima. No sueñes con cosas inalcanzables. Ve lento pero seguro.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Utiliza la energía del día para que cuando termine tengas la sensación de que ha sido productivo. Excelente día.
Amor: Una ola de romanticismo inundará todos los poros de tu ser. Querrás ser el centro de todas las atenciones amorosas.
Riqueza: Tu capacidad sociable y tu inteligencia te sirven en bandeja importantes negocios. No olvides a tu voz interior.
Bienestar: Nada negativo te pasará durante este día. Disfruta de las cosas que te rodean y de tu buena salud. No te excedas con los dulces.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Este es el momento de poner las semillas en la tierra para que germinen. Disfrutarás de abundancia en tu hogar.
Amor: Te esperan momentos especiales junto a una taza de té y una persona que antes te era indiferente y que hoy despertará algo en ti.
Riqueza: Surgirán importantes invitaciones para formar parte de grupos sociales. Tu intervención será un punto de inflexión.
Bienestar: Vigila más tu alimentación porque tu estómago podría decir basta. Un encuentro virtual con la familia sería de gran utilidad para tu alma.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Se cumplirán muchos anhelos, la entrada de dinero será favorable y aumentará tu prestigio profesional. En buena hora.
Amor: Tómate un par de semanas en blanco y así evitarás el desgaste que generalmente provocan las discusiones en toda relación.
Riqueza: Las obligaciones aumentarán. Sabrás divertirte incluso en momentos de mucha acción. Delega cuando puedas.
Bienestar: Recibirás ayuda si la pides, aunque algo tendrás que ceder. No esperes que los demás se adapten a tus necesidades, aprende de las diferencias.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Tendrás la posibilidad de tomar posiciones de líder. Cuida el dejar a todos conformes. Inténtalo y lo conseguirás.
Amor: Cuando todo parecía perdido, lograrás unirte a una persona que creías inaccesible. Concretarás un deseado proyecto de pareja.
Riqueza: Negocios que dan ganancias. Es importante que evalúes con gran calma cada paso que das. Los progresos se harán desear.
Bienestar: Tómate un merecido descanso. No te compares con la rutina laboral y de descanso de los otros. Evalúa de acuerdo a tus propias necesidades.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Vas a resolver diversos problemas que te tenían preocupado y te quitaban el sueño. Si necesitas un cambio comienza por las cosas más pequeñas.
Amor: Pasarás por una etapa personal negativa. Se complicará tu relación de pareja, dejarás de lado la compañía para encerrarte en ti mismo.
Riqueza: Estado de alerta en el plano económico. Decide con prudencia los movimientos que vayas a realizar con tu dinero. Cautela.
Bienestar: Pasarás por momentos de congoja, nada sale como lo habías planeado. Haz una pausa y mira el lado positivo de las cosas, te encontrarás con sorpresas.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Todo seguirá su curso sin grandes cambios. Deberás disfrutar más de la vida social y de tu familia. Usa más el sentido común.
Amor: Se potenciará la incompatibilidad con tu pareja. Intereses diferentes ocasionarán trastornos irreversibles. Cede ante las presiones.
Riqueza: Éxitos notorios en materia comercial. Te ofrecerán un atractivo negocio con posibilidades de ser tú quien lo maneje.
Bienestar: Recuerda que con amabilidad y diplomacia lograrás mucho más que imponiendo tu voluntad. No pongas en contra a quienes tienen que respaldarte.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Dudas, tanto sentimentales como financieras. Tenderás a ir más allá de tus fuerzas y te agotarás. Puntos en común con amigos.
Amor: Dices las palabras correctas en el momento justo. La mirada vale más para tu pareja. Tendrás muchos recursos para apelar.
Riqueza: Nada es casual. Tal vez la crisis económica que estás atravesando te sirva para tener un futuro mejor.
Bienestar: Por el bien de tu salud no vayas a mil revoluciones por minuto. Tómate el tiempo para contemplar la belleza que te rodea.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Disfruta de tener un día apasionado pero sereno a la vez. Encontrarás puntos en común con una persona que no estimabas demasiado.
Amor: Si tu actual pareja no te pone a la altura de las circunstancias, tendrás que ponerle un límite. El tiempo dirá quién es quién.
Riqueza: La fortuna no siempre está de tu parte, pero podrás aventajar a muchos. Tu habilidad ayudará a que logres estabilidad.
Bienestar: Llegarás tan lejos como te lo propongas. Compite con ferocidad y crea lazos indestructibles con tus alianzas para llegar al objetivo.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tener un hogar cálido y cómodo es muy importante. Los que viven contigo comprenden tus deseos, buen momento para hacer reformas.
Amor: Te encuentras de armas tomar y te propondrás encarar los temas postergados. Ve despacio, las cosas se podrían dar como no lo esperabas.
Riqueza: Te hace falta habilidad para negociar. Protégete en temas legales. Resuelve tus asuntos de a uno para que no se te vayan de las manos.
Bienestar: No dejes que te hagan favores que no solicitaste, te saldrán muy caros. Pide ayuda cuando lo necesites y no olvides poner límites.
