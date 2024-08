Horóscopo de hoy lunes 26 de agosto, signo por signo

Amor: Sentirás que el recuerdo de una pareja de tu pasado opaca rotundamente toda posibilidad de rehacer tu vida. No lo permitas.

Hoy: Te invadirá la nostalgia cuando ciertos recuerdos te tomen por asalto en el día de hoy. No dejes que esto te deprima.

Bienestar: No dejes que ciertas situaciones que debas experimentar te logren superar. Recuerda que eres capaz de lo que sea si actúas con la mente calma.

Hoy: No podrás mantener este estilo de vida frenético por mucho más tiempo. Deberás comenzar a organizar tus actividades.

Bienestar: No busques armar conflictos. Mide tus palabras porque tu acidez resulta chocante para muchas personas, y logras enfadarlas.

Amor: No hace falta tener a tu pareja bajo control para evitar que te engañe. La infidelidad aparecerá cuando menos la esperes.

Hoy: Los caminos se dividen y debes tomar una decisión. No dejes pasar el tiempo porque cuando te des cuenta será demasiado tarde.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: No lograrás conciliar la paz durante la jornada de hoy. Ciertas cuestiones no se resolverán si no intervienes activamente.

Amor: El día no se perfila favorable para el amor. Reúnete con amigos para hacer más llevadero el momento y disfrutar de la jornada.

Riqueza: No descuides tus responsabilidades dedicándole tu tiempo laborar a otras cuestiones. Tus superiores podrían notarlo.

Bienestar: No existe situación irresoluble en la vida, cada problema tiene su solución, sea esta obvia o no. Aprende a mirar más allá de tus narices.