Horóscopo de hoy martes 2 de abril, signo por signo

Hoy: Comprométete en dar y recibir. En la retroalimentación ves lo que necesitas hacer y terminar hoy, no pierdas la visión del mañana.

Riqueza: Puedes experimentar estrés debido a demoras y soluciones que no llegan. Para la próxima debes ser más precavido.

Bienestar: No permitas que utilicen tus necesidades para presionarte o desvalorarte. Imponte si la ocasión así lo requiere, demuestra tu personalidad.

Riqueza: Nuevas ideas rondarán tu cabeza, no las descartes de inmediato, pueden representar la base de cambios más adelante.

Amor: Verás la soledad en tu vida hoy. Te darás cuenta que no sirve de nada lo material sin nadie con quien compartirlo.

Amor: Evitando decirse lo que cada uno piensa y ocultándose secretos, la relación no avanza. Es más, va directo al fracaso.

Hoy: No desistas de proyectos si algo no resulta como lo habías planeado, aléjate de personas pesimistas que te tratan de desalentar.

Bienestar: Di con claridad que te molesta y así evitarás acumular rencor por cuestiones que generalmente los demás ignoran. No se puede adivinar lo que sientes.

Hoy: Notarás avances y estás en condiciones de ser tú mismo, no una copia de otra persona. Las imitaciones siempre son malas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Tómate vacaciones porque esa oficina es un volcán en erupción, y cuando vuelvas seguramente todo estará más tranquilo.

Amor: No idealices a tu pareja. Pon los pies sobre la tierra y actúa con sentido común frente a las situaciones compartidas.

Riqueza: Puesto que te has dejado llevar por las circunstancias y no te has detenido a evaluarlas, estarás a la espera de la fortuna.

Bienestar: Son momentos para cuidar tu reputación profesional, demasiada espiritualidad en la carrera puede tambalear puestos de autoridad. Respeta la jerarquía.