Horóscopo de hoy martes 21 de noviembre, signo por signo

Bienestar: Hoy te conviene andar con pie de plomo porque alguien tratará de abusar de tu buena voluntad. No te dejes comprar con palabras bonitas.

Riqueza: Una persona de tu trabajo tratará de pasarse de listo y te responsabilizará de algo que no hiciste, sé cauto a la hora de dejarlo en evidencia.

Amor: Recibirás una propuesta ansiada pero no esperada. Buscarás la forma de no quedar en evidencia ante tamaña situación. Relájate y disfruta.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Tus habilidades de tacto y diplomacia están siendo llamadas el día de hoy para que resuelvan un malentendido.

Amor: Amar es hermoso, pero no incurras en infidelidades que te pueden costar caro. Piensa con claridad.

Riqueza: La calidad es tu bandera, no la descuides. Si no tienes propuestas concretas no te desesperes. Espera la oportunidad.

Bienestar: Intenta contener tu orgullo. Deja de lado los egoísmos y verás que se abren muchas puertas. A veces la empatía te acerca a tus metas.