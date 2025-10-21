Horóscopo de hoy martes 21 de octubre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Lo que se presente, tanto lo bueno como lo malo, estimulará tu espíritu de lucha. Aprovecha el momento de bienestar. Amor: Deja atrás peleas y desacuerdos, y busca nuevas formas de contacto con tu ser amado. Aliviarás aspectos estancados en el amor. Riqueza: No dudes un minuto en poner toda tu creatividad, sácale todo el provecho posible a las nuevas oportunidades que se presenten. Bienestar: Una buena tonicidad en la zona abdominal resulta indispensable para la perfecta estática de la columna vertebral. Realiza ejercicios diarios.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Señal de alerta. Un hecho fuera de lo común te ayuda a definir tu futuro. Tu espíritu aventurero generará un caos sentimental. Amor: Si estás en pareja desde hace tiempo y la rutina ha ido entibiando la relación, precisarás renovar tus antiguos ritos amorosos. Riqueza: La crisis financiera te llevará a tomar el toro por las astas. Haz hincapié en el aspecto económico y en tu desarrollo personal. Bienestar: El nerviosismo afecta tu salud y tu relación familiar. Tranquilízate, pon un paño de agua fría y recupera la calma tan ansiada por todos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te sientes entre dos caminos a elegir. Ambas opciones son tentadoras. No te apresures, deja que el tiempo actúe como guía. Amor: Asediado por el sexo opuesto, esquiva con delicadeza a quien pueda comprometerte. Cuídate, no establezcas lazos íntimos. Riqueza: Después de arduas jornadas llega una época de distendida espera. En breve te presentarán ofertas interesantes. Bienestar: Déjate guiar por la intuición y promoverás un creciente bienestar familiar. Evita prometer cosas que no puedes cumplir.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Estarás sentimentalmente regular. Pero en contrapartida al infortunio en el amor serás más afortunado en el resto de tu vida. Amor: Estás romántico, sensual y pasional. Las puertas del amor se abren. Si no tienes pareja encontrarás a alguien justo a tu medida. Riqueza: Cambios en puerta y todos para mejor. Si cuentas con un excedente no vaciles en hacer inversiones con posibilidades de expansión. Bienestar: Hoy puedes establecer la diferencia que hay entre ser hermoso por fuera y ser hermoso por dentro. Evita a los superficiales, te sentirás mejor.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Buenas perspectivas en temas del corazón. Negocios y estudios en la cuerda floja. Aprendes a decir basta y cuidar tu salud. Amor: Tu pareja te dará abundantes motivos de alegría y confianza. Saber elegir suele ser un talento poco común, y tú lo tienes. Riqueza: Tu promoción personal en el trabajo o estudio va a necesitar una buena dosis de intuición y esfuerzo, pero tendrá recompensa. Bienestar: En materia de amor, sigue tu instinto en vez de pedir consejo a los demás. Nadie mejor que tú para conocer tus necesidades y deseos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Aprovecha toda oportunidad que tengas para cortar lazos que te apresan. No dejes todo por una causa perdida. Ve las consecuencias. Amor: Se avecinan pequeñas peleas típicas de dos personas enamoradas. No esperes recibir lo mismo que entregas, te desilusionarás. Riqueza: Evitarás las angustias si te ocupas de poner tus gastos bajo control. Cuando las cuentas cierren dispondrás de más libertad. Bienestar: No puedes estar en varios lugares al mismo tiempo. Relájate, nadie puede. Los seres humanos debemos aprender a elegir. Tómate tu tiempo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Cuida la crudeza con la que expresas lo que piensas y sientes. Evalúa las consecuencias que puedas ocasionar a tu entorno. Amor: Provocativo, aventurero y decidido. Tendrás muchas conquistas que te harán sentir deseado y contenido. Vívelo a pleno. Riqueza: Resolverás con madurez varios inconvenientes causados por la imprevisibilidad ajena. Trata de no crear dependencias. Bienestar: El tacto y el buen trato resultan más útiles que la fuerza ante una situación comprometida. Se abren nuevos caminos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Debes distraerte y descansar de la dura jornada laboral. Aprovecha para practicar deporte. Amor: Estarás con ganas de quedarte en casa y ocuparte de tu pareja. Etapa de gran atracción física y ardiente pasión. Riqueza: Estarás convincente y razonable en la exposición de tus ideas, puede hacerte ganar admiración y respeto de tus pares. Bienestar: Tienes que enfrentarte a la realidad, cualquier desavenencia podrá resolverse si actúas con lógica y diplomacia, así ganarás el respeto de los demás.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Puedes encontrarte soñando despierto hoy. Las fantasías podrían parecer la opción más fácil para alejarte de un día pesado. Amor: Lograrás revertir una situación en la pareja que generaba un clima bastante tirante. Manéjate con transparencia. Riqueza: Los asuntos financieros te harán depender demasiado de los demás. Ten calma, pronto todo cambiará. Bienestar: La lectura podría ser un buen escape para los problemas cotidianos. Evita los excesos en las comidas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Aunque trabajes a buen ritmo, te faltará tiempo para las tareas pendientes. Estarás muy exigente contigo y con los demás. Amor: Ante un hecho fortuito, confirmarás que sigues enamoradísimo de tu pareja. Te conmoverá la pasión que parecía olvidada. Riqueza: Muchos son los que se preocupan por tus intereses económicos, principalmente tu pareja y tu familia. Escucha sus consejos. Bienestar: Será un buen día para comenzar a planificar un viaje para luego de la pandemia. Te ayudará a repensar muchos aspectos de tu vida.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Buenas oportunidades para adquirir lo que necesitas. Si te dedicas a las ventas, organiza reuniones virtuales para mostrar tus productos. Amor: Si cometiste una infidelidad, no necesariamente significa el fin de tu relación. Busca en tu interior las razones y explícalas. Riqueza: Las conexiones con personas adecuadas inspiran ideas superadoras. No te sobrecargues de responsabilidades. Bienestar: Tómate un descanso, un fin de semana para pensar y reflexionar. Te ayudará a recuperar energía y liberarte del estrés cotidiano.