Horóscopo de hoy martes 25 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Las energías negativas harán que tu día resulta complicado por la mañana. Pero a la noche la pasarás muy bien en una reunión virtual junto a tus amigos. Amor: Toma cierta distancia para ver con más claridad el lugar que esta relación ocupa en tu vida. Analiza bien los pasos a seguir. Riqueza: Tu economía irá mejorando a medida que tú le dediques más tiempo a tus negocios. No te desentiendas de ellos, ocúpate más. Bienestar: La falta de tonicidad de tus ligamentos es causa frecuente de esguinces y luxaciones. Visita a un especialista en estos días.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Día de poca paciencia y constante mal humor. Procura no herir a tus seres queridos con tus filosos comentarios. Amor: Si no encuentras el lugar por dónde solucionar el problema, quizás lo mejor sea que elijas el camino de la soledad. Riqueza: Por más difíciles que sean las circunstancias, te las ingeniarás para que tus negocios marchen. Pero controla tu entusiasmo. Bienestar: Continúa haciendo ejercicio de forma moderada y mantén hábitos saludables. No te convendrá exigirte más de la cuenta.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy vas a hablar más de la cuenta, y puede que peques de indiscreto. Es momento de escuchar y permanecer en silencio el mayor tiempo posible. Amor: Hoy será un día ideal para el amor y estarás muy sensual. Prepara un día romántico y a la vez excitante con tu pareja. Riqueza: Si buscas obtener mejoras en tu ingreso, deberás aplicar todo tu conocimiento para detectar las oportunidades favorables. Bienestar: Será un muy buen momento para hacer deporte y complementar la actividad con meditación y relajación. Te dará nuevas energías.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Aún restan días de acción y eso te desgastará mucho. Descansa más y no participes de discusiones inútiles. Amor: Sentirás que lo que te propones lo construyes con el apoyo de tu pareja. El entendimiento será mutuo, buen momento para tomar decisiones. Riqueza: No gastes más dinero del que tienes. No es un buen momento para acumular deudas que no sabes si podrás pagar a corto plazo. Bienestar: Debes aceptar que las personas cambian. Si tus ideales han cambiado, lo mejor es reconocerlo y defender lo que piensas hoy.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Se acercan cambios a los que te deberás adaptar sin mayores preocupaciones, vendrán tiempos mejores. Amor: Te vas a adaptar a situaciones afectivas muy diversas. Esto mejorará notablemente tu relación y te dará un nuevo aire. Riqueza: Hay momentos en que muestras excesiva firmeza y pierdes parte de sus expectativas, debes ser un poco más flexible, ganarás confianza. Bienestar: Si la rutina hace que te sientas cada vez con menos ganas, es momento de organizar alguna actividad extra que te brinde una buena dosis de ánimo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Época beneficiosa para realizar aquellas actividades que te distienden. Trata de hacer una pausa en tu trabajo. Amor: Presta atención a las oportunidades que se presenten en lo referido al aspecto amoroso, Si pasan no te será fácil recuperarlas. Riqueza: Jornadas con grandes gastos inesperados e innecesarios, ten cuidado que más adelante los necesitarás. Trata de evitarlos. Bienestar: Si no te sientes satisfecho con tu apariencia es recomendable que tengas cuidado con lo que vas a realizar. Relájate y piénsalo bien.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Mejora tu apariencia personal, esto te ayudará a tener mucha más confianza en tú mismo y salir adelante. Amor: No es muy buen momento para andar jugando con las relaciones del amor. Cuidado que no saldrás bien parado de ellas. Riqueza: En el mundo laboral, aún no se abrirán nuevas oportunidades y puede que experimentes algún problema. Establece prioridades. Bienestar: Trata de cuidarte de esos cambios de clima tan repentinos que se producen en estos días. Toma tus precauciones y evitarás inconvenientes.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: En este período estarás muy animado y rodeado de cariño. Sintonía con familiares y amigos te darán momentos en paz y armonía. Amor: Momento maravilloso para compartirlo con tu pareja o tener un romance si estás solo. Escucha a tu corazón y a tus deseos. Riqueza: Se producen cambios que te afectarán de manera favorable y se dan pasos hacia la consecución de tus planes. Bienestar: No te pelees, ni te pongas tan emocional con lo que sucede. Trata de tomar distancia, sobre todo en situaciones que tengan que ver con el corazón.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Debes moverte con mucha cautela. La clave será encontrar el equilibrio entre lo laboral y lo personal. Amor: No busques el amor en el lugar equivocado. En el trabajo o entre tus amistades solamente hallarás relaciones intrascendentes. Riqueza: Buenos momentos para iniciar algún pequeño negocio o para escuchar proposiciones de mover un poco tus ahorros. Bienestar: No te relajas bien y tampoco concilias el sueño adecuadamente. La tranquilidad de conciencia es importante para lograr solucionar ambas cuestiones.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy estarás radiante, tanto por fuera como por dentro. Con esta filosofía de vida lograrás ver tu existencia de otra manera. Amor: Las divergencias en diferentes aspectos de la vida es lo que llevará a esta pareja a la separación. Quizá sea lo mejor. Riqueza: Ciertos aspectos laborales pueden desarrollarse a tu favor, solo es cuestión de persistir y saber esperar. Ten paciencia. Bienestar: Procura tomarte tiempo para descansar, porque tu cuerpo está bastante maltratado en cuanto a la falta de sueño y la mala alimentación.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Sin prisas pero sin pausas. Poco a poco, tus problemas se irán resolviendo de forma positiva. No abandones la lucha. Amor: Estás contaminando tus relaciones. Recuerda que hay momentos en los que debes ocuparte del amor de la misma manera que lo haces con el trabajo. Riqueza: Los gastos serán fuertes y pasarás momentos de tensión. Recurre a tus familiares y amigos más cercanos para pedir ayuda. Bienestar: Para cerrar este día sería muy bueno que busques diversión a la distancia o que planifiques una charla con amigos.