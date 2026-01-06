Horóscopo de hoy martes 6 de enero, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Aparecerá una propuesta más que interesante, pero deberás dar una respuesta hoy mismo. Te conviene decir que sí, hazlo. Amor: Alguien muy cercano te está seduciendo. Te excita la idea de una aventura, pero tu pareja no merece que le seas infiel. Riqueza: No te engañes. Sabes que no has hecho el trabajo correcto, así que no esperes grandes beneficios. Que te sirva de lección. Bienestar: Revisa en todo momento tus errores anteriores para aplicar las lecciones aprendidas. No vuelvas a tropezar con la misma piedra.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Si te piden que hagas algo que va en contra de tus valores, ponte firme. Defiende tus convicciones por sobre tus deberes. Amor: Los conflictos con tu pareja no cesan, sino que se acrecientan. Las diferencias entre ustedes son cada vez más marcadas. Riqueza: Elegiste el camino más corto, saltando etapas gracias a tus contactos. Pero recuerda que sin esfuerzo no lograrás réditos. Bienestar: Esas ojeras que tienes y ese cansancio que sientes son producto de las pocas horas de sueño. Duerme un más o lo pagarás con tu salud.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Vivirás horas de alta tensión debido a fuertes altercados con amigos cercanos. No dejes que esto te deprima en demasía. Amor: Las continuas peleas están comenzando a hacer cada vez más notable el distanciamiento de la pareja. Busca cambiar la rutina. Riqueza: Manéjate con mayor cuidado a la hora de realizar ciertos comentarios sobre información clave para tus proyectos. Reserva. Bienestar: Para poder superar la situación actual de la pareja, alguno de los dos deberá ceder algo de terreno, de otra manera esto se volverá crónico.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Ciertos capítulos de tu pasado volverán a tu mente a acosarla sin descanso. No te permitas dudar de tus elecciones de vida. Amor: Deberás aceptar que has cometido un grave error en la pareja y que es probable que esto derrumbe la relación definitivamente. Riqueza: Desgraciadamente perder se puede volver una costumbre más que una casualidad del destino. Asegúrate de juzgarte debidamente. Bienestar: Déjate llevar por los sentimientos a la hora de tomar determinaciones que afecten a la pareja y no podrás equivocarte. Confía en tu corazón.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Sabes que tienes un carácter bastante complicado y haces gala de ello, pero alguien logrará que demuestres una faceta desconocida. Amor: Entre ustedes hay mucha pasión, son una pareja envidiable. Pero prepárense, porque en poco tiempo llegarán los conflictos. Riqueza: Te gusta hacer el bien sin mirar a quien. Surgirá la posibilidad de invertir dinero en una obra de caridad. No dudes, hazlo. Bienestar: Estás lleno de energía y repleto de actividades, pero sería bueno que te guardes un tiempo para ti. Haz algún deporte.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Si aprendes a ver más allá de las apariencias, descubrirás que hay personas que tienen otras intenciones para contigo. Ten cuidado. Amor: No prestes atención a todo lo que se dice sobre tu pareja. Tú sabes qué clase de persona es, y con eso es suficiente. Riqueza: Decidiste transitar por el camino del esfuerzo y la perseverancia, pero ahora quieres desistir. Sé coherente con tus ideales. Bienestar: Las peleas familiares te sacan de quicio y te cambian el ánimo. No seas tan exigente con tu familia y trata de evitar las discusiones.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No le restes importancia al sufrimiento de un ser querido. Está pasando un mal momento y hoy necesitará de tu apoyo. Amor: Tus amigos te invitarán a una fiesta en donde conocerás a una persona que te impactará. Ponte tu mejor ropa y un buen perfume. Riqueza: Situaciones confusas con colegas retardarán tus proyectos económicos. Usa tu diplomacia para destrabar los problemas. Bienestar: Aprende a reconocer el potencial de quienes te rodean. No seas tan estricto porque así terminarás quedándote solo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Deja de lado las excusas y mejor ponte a trabajar en esa tarea que tienes pendiente. El tiempo te viene pisando los talones. Amor: Sospechas de tu pareja y eso te sumerge en un juego mental peligroso. Seguirle sus movimientos te creará más confusiones. Riqueza: No estés comentando tus ideas delante de todos tus colegas, es muy factible que terminen robándote los proyectos. Ten cuidado. Bienestar: Tu estado de euforia hacia tu imagen te lleva a realizar actividades agotadoras. Trata de no exigirte demasiado y descansa un poco más.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Llegarás al límite de tu tolerancia con los malos tratos por parte de vecinos inescrupulosos. Cuidado con lo que haces. Amor: No puedes pretender que tu pareja se amolde a cada aspecto de tu personalidad. Deberás buscar el equilibrio en la relación. Riqueza: Con la mente en calma podrás dedicarte a pulir ciertas ideas sobre inversiones que han estado dando vueltas en tu mente. Bienestar: Las mentiras y los engaños solo te permites éxitos parciales y pasajeros. Llegará el momento de pagar con creces por todas tus falsedades.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Sentirás la necesidad de comunicarte con un amigo de la infancia que no veías hace larga data. Organiza una reunión con él. Amor: Iniciarás el fin de semana con ciertas noticias desalentadoras sobre cierta posible conquista. No te desanimes. Riqueza: Lograrás ver a tus falencias económicas desde otro punto de vista, abriendo un panorama totalmente nuevo para ti. Bienestar: Disfruta la vida a su máximo exponente en cada oportunidad que tengas, cada segundo, cada minuto es irrepetible e irrecuperable.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Sabes que ese no es el camino, pero igualmente sigues intentando. Prueba con otras alternativas y lograrás lo que buscas. Amor: Superaron varias crisis y ahora se abre un abanico de posibilidades para esta pareja. Vayan pensando en la convivencia. Riqueza: No busques soluciones fáciles a problemas complejos. Así nunca terminarás de resolverlos y volverán a complicarte las cosas. Bienestar: La soledad se apoderó de tu vida, pero hallarás gente que te brindará contención y afecto. Recuerda que no estás solo en este mundo.