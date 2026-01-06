Horóscopo de hoy martes 6 de enero, signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 6 de enero. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Aparecerá una propuesta más que interesante, pero deberás dar una respuesta hoy mismo. Te conviene decir que sí, hazlo.
Amor: Alguien muy cercano te está seduciendo. Te excita la idea de una aventura, pero tu pareja no merece que le seas infiel.
Riqueza: No te engañes. Sabes que no has hecho el trabajo correcto, así que no esperes grandes beneficios. Que te sirva de lección.
Bienestar: Revisa en todo momento tus errores anteriores para aplicar las lecciones aprendidas. No vuelvas a tropezar con la misma piedra.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Si te piden que hagas algo que va en contra de tus valores, ponte firme. Defiende tus convicciones por sobre tus deberes.
Amor: Los conflictos con tu pareja no cesan, sino que se acrecientan. Las diferencias entre ustedes son cada vez más marcadas.
Riqueza: Elegiste el camino más corto, saltando etapas gracias a tus contactos. Pero recuerda que sin esfuerzo no lograrás réditos.
Bienestar: Esas ojeras que tienes y ese cansancio que sientes son producto de las pocas horas de sueño. Duerme un más o lo pagarás con tu salud.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Vivirás horas de alta tensión debido a fuertes altercados con amigos cercanos. No dejes que esto te deprima en demasía.
Amor: Las continuas peleas están comenzando a hacer cada vez más notable el distanciamiento de la pareja. Busca cambiar la rutina.
Riqueza: Manéjate con mayor cuidado a la hora de realizar ciertos comentarios sobre información clave para tus proyectos. Reserva.
Bienestar: Para poder superar la situación actual de la pareja, alguno de los dos deberá ceder algo de terreno, de otra manera esto se volverá crónico.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Ciertos capítulos de tu pasado volverán a tu mente a acosarla sin descanso. No te permitas dudar de tus elecciones de vida.
Amor: Deberás aceptar que has cometido un grave error en la pareja y que es probable que esto derrumbe la relación definitivamente.
Riqueza: Desgraciadamente perder se puede volver una costumbre más que una casualidad del destino. Asegúrate de juzgarte debidamente.
Bienestar: Déjate llevar por los sentimientos a la hora de tomar determinaciones que afecten a la pareja y no podrás equivocarte. Confía en tu corazón.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Sabes que tienes un carácter bastante complicado y haces gala de ello, pero alguien logrará que demuestres una faceta desconocida.
Amor: Entre ustedes hay mucha pasión, son una pareja envidiable. Pero prepárense, porque en poco tiempo llegarán los conflictos.
Riqueza: Te gusta hacer el bien sin mirar a quien. Surgirá la posibilidad de invertir dinero en una obra de caridad. No dudes, hazlo.
Bienestar: Estás lleno de energía y repleto de actividades, pero sería bueno que te guardes un tiempo para ti. Haz algún deporte.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Si aprendes a ver más allá de las apariencias, descubrirás que hay personas que tienen otras intenciones para contigo. Ten cuidado.
Amor: No prestes atención a todo lo que se dice sobre tu pareja. Tú sabes qué clase de persona es, y con eso es suficiente.
Riqueza: Decidiste transitar por el camino del esfuerzo y la perseverancia, pero ahora quieres desistir. Sé coherente con tus ideales.
Bienestar: Las peleas familiares te sacan de quicio y te cambian el ánimo. No seas tan exigente con tu familia y trata de evitar las discusiones.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: No le restes importancia al sufrimiento de un ser querido. Está pasando un mal momento y hoy necesitará de tu apoyo.
Amor: Tus amigos te invitarán a una fiesta en donde conocerás a una persona que te impactará. Ponte tu mejor ropa y un buen perfume.
Riqueza: Situaciones confusas con colegas retardarán tus proyectos económicos. Usa tu diplomacia para destrabar los problemas.
Bienestar: Aprende a reconocer el potencial de quienes te rodean. No seas tan estricto porque así terminarás quedándote solo.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Deja de lado las excusas y mejor ponte a trabajar en esa tarea que tienes pendiente. El tiempo te viene pisando los talones.
Amor: Sospechas de tu pareja y eso te sumerge en un juego mental peligroso. Seguirle sus movimientos te creará más confusiones.
Riqueza: No estés comentando tus ideas delante de todos tus colegas, es muy factible que terminen robándote los proyectos. Ten cuidado.
Bienestar: Tu estado de euforia hacia tu imagen te lleva a realizar actividades agotadoras. Trata de no exigirte demasiado y descansa un poco más.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Llegarás al límite de tu tolerancia con los malos tratos por parte de vecinos inescrupulosos. Cuidado con lo que haces.
Amor: No puedes pretender que tu pareja se amolde a cada aspecto de tu personalidad. Deberás buscar el equilibrio en la relación.
Riqueza: Con la mente en calma podrás dedicarte a pulir ciertas ideas sobre inversiones que han estado dando vueltas en tu mente.
Bienestar: Las mentiras y los engaños solo te permites éxitos parciales y pasajeros. Llegará el momento de pagar con creces por todas tus falsedades.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Sentirás la necesidad de comunicarte con un amigo de la infancia que no veías hace larga data. Organiza una reunión con él.
Amor: Iniciarás el fin de semana con ciertas noticias desalentadoras sobre cierta posible conquista. No te desanimes.
Riqueza: Lograrás ver a tus falencias económicas desde otro punto de vista, abriendo un panorama totalmente nuevo para ti.
Bienestar: Disfruta la vida a su máximo exponente en cada oportunidad que tengas, cada segundo, cada minuto es irrepetible e irrecuperable.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Sabes que ese no es el camino, pero igualmente sigues intentando. Prueba con otras alternativas y lograrás lo que buscas.
Amor: Superaron varias crisis y ahora se abre un abanico de posibilidades para esta pareja. Vayan pensando en la convivencia.
Riqueza: No busques soluciones fáciles a problemas complejos. Así nunca terminarás de resolverlos y volverán a complicarte las cosas.
Bienestar: La soledad se apoderó de tu vida, pero hallarás gente que te brindará contención y afecto. Recuerda que no estás solo en este mundo.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Te invitarán a una fiesta en la que conocerás personas influyentes. Prepárate porque esta noche no la olvidarás más.
Amor: Tu pareja y tú han construido una relación sólida en base a la sinceridad. Por fin has encontrado a tu media naranja.
Riqueza: Observa más allá de la coyuntura y planifica objetivos a largo plazo. De esta manera lograrás obtener mayores ganancias.
Bienestar: Un hecho inesperado hará que tu carácter se transforme hasta lograr que muestres esa faceta desconocida para los demás.
