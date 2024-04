Horóscopo de hoy miércoles 17 de abril, signo por signo

Amor: No te dejes llevar por la inseguridad y los celos. Juégate sin dudar. La mejor opción siempre es el acercamiento.

Hoy: Te sentirás más seguro que en el pasado, no te dejarás influenciar por familiares invasores ni por chismes casuales.

Bienestar: No busques lucrar con las desgracias ajenas. Avócate siempre a las competencias en condiciones de igualdad.

Hoy: Por más que lo intentes no lograrás entablar ningún tipo de comunicación con tu pareja. Estarán en sintonías diferentes.

Riqueza: No des cabida para que la competencia laboral tome ventaja. Mejor, cubre minuciosamente cada detalle de tu trabajo.

Bienestar: No es un día para disfrutar del equilibrio interior, porque no lo tienes. Es más bien un día para buscarlo y regocijarte en él cuando lo encuentres.

Hoy: Este será un día para dedicarlo a la familia. No tengas temor en escribir unas líneas contando a tus seres más cercanos lo que sientes por ellos. Te lo agradecerán.

Bienestar: No te encapriches con ideas que no llevan a ningún puerto. Pon tus energías en tareas que puedan resultar beneficiosas para tu salud mental.

Amor: En el terreno sentimental, tendrás satisfacciones siempre que no te muestres egoísta con tu pareja o con los de tu entorno.

Amor: Tu vida amorosa está en crisis, en parte porque hay problemas que no se han solucionado. Resuelve los fantasmas de tu pasado.

Bienestar: A pesar de que no sea muy evidente, tus nervios están tensos. Cuídate y no dejes de practicar ejercicios de relajación.

Amor: Emocionalmente, estás muy inestable. Ten en cuenta que no es buen momento para iniciar una convivencia o un noviazgo prolongado.

Hoy: No faltarán el trabajo y el dinero. Momento de enormes esfuerzos e iguales recompensas, pero no olvides de pensar siempre con visión de futuro.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Oportunidades de trabajo o nuevos compromisos que ahora tienes que cumplir y que son parte de proyectos que están arrancando, serán las sorpresas del día.

Amor: Las señales son claras, tu pareja te necesita más en casa y a eso se debe su extrema exigencia. Pon más atención a la intimidad.

Riqueza: Resurge una postergada posibilidad de viaje que te ayudará a enriquecerte en el área laboral. Aprovéchala.

Bienestar: Debes ser capaz de perdonar. Piensa que los otros no tienen la culpa de que las cosas no marchen como tú quieres, y no deben ser el blanco de tu ira.