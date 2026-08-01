Horóscopo de hoy sábado 1 de agosto: qué depara el primer día del mes para cada signo en el amor, el dinero y la fortuna

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Evita sacar a relucir viejos errores solo para demostrar que tienes razón en las discusiones con amigos de antaño. Amor: Te sorprenderán gratamente ciertas actitudes por parte de tu pareja. Notarás que nunca llegas a conocer a alguien completamente. Riqueza: No temas tomar el crédito que te has ganado por tu esfuerzo y dedicación. No permitas que se abusen de tu tranquilidad. Bienestar: Tu capacidad de escoger las palabras adecuadamente te será de increíble ayuda en el ámbito laboral. Procura utilizarla en cada ocasión que tengas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No contarás con el apoyo de los astros durante la jornada de hoy. Evita tomar decisiones a largo plazo, o medítalas en detalle. Amor: La vida no siempre da lugar para sueños de amor perfecto. Deberás aprender que la tolerancia es el secreto del éxito. Riqueza: Debes aprender a usar tus habilidades en tu beneficio de mejor manera. Conócete a fondo y lograrás maravillas. Bienestar: El estrés y el cansancio de una rutina agotadora acabarán por provocar un paro total en tus actividades cuando tu cuerpo diga basta. Precaución.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Finalmente será tu turno de enfrentar las responsabilidades por acciones tuyas del pasado. Que el orgullo no se interponga. Amor: No a todas las personas les agrada que les digan que hacer a cada paso del camino. Dale a tu pareja la libertad que necesita. Riqueza: Aprende a compartir tus conocimientos con aquellos pares laborales con los que tengas afinidad. Esto mejorará tu entorno. Bienestar: No cedas ante la presión de encajar correctamente en la sociedad, renunciando a tu personalidad única e irrepetible. Desarrolla tu personalidad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Estarás propenso a vivir vicisitudes durante el día de hoy. Chequea todo dos veces y no dejes nada librado al azar. Amor: La familia no es algo que uno pueda elegir, así que no culpes a tu pareja por los defectos de su entorno familiar. Riqueza: Limítate en los gastos superfluos e innecesarios, porque no siempre puedes darte los gustos. Aprende a ser más ahorrativo. Bienestar: Investiga detenidamente el lugar en el cual depositarás tus ahorros. Evalúa todas las posibilidades y sólo entonces decide.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No intentes ser tú el que desarrolle y abarque todas las tareas del hogar. Haz notar las responsabilidades de cada uno. Amor: Tu pasividad en la relación está haciendo que tu pareja pierda el respeto hacia ti. Deberás procurar poner un alto a esto. Riqueza: Deberás tomar una determinación, o modificas tu manera de trabajar o cambias de trabajo. No puedes continuar así. Bienestar: No permitas que los impulsos tomen control de ti y te haga actuar tontamente. Debes aprender a dominarte más efectivamente o tendrás problemas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No podrás alcanzar tus metas de la vida sentado en tu sillón. Utiliza el día de hoy para replantearte tus conductas de vida. Amor: Discusiones esporádicas vivirás hoy junto a tu pareja. Simplemente parecerán sintonizar frecuencias diferentes. Paciencia. Riqueza: No habrá vuelta atrás de las determinaciones que pretendes tomar en el día de hoy. Piensa dos veces antes de hacerlo. Bienestar: No subestimes el valor de ser invaluable para tus superiores. Solo así tendrás grandes posibilidades de no ser afectado por reformas laborales.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás pasar por un momento muy difícil el día de hoy. Afortunadamente podrás contar con el apoyo incondicional de seres amados. Amor: Son pocas las opciones que tu pareja te está dejando a la hora de tomar una determinación acerca del destino de la relación. Riqueza: La posibilidad de montar el negocio propio nunca estuvo tan cerca. No te rindas, continúa hacia delante con voluntad de acero. Bienestar: Busca el momento adecuado para poner ciertos temas en la pareja sobre la mesa. No siempre podrás contar con una buena predisposición.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Te será imposible apartar tu atención de tus obligaciones en el día de hoy. Deberás posponer tus reuniones sociales. Amor: No des cabida a discusiones en la jornada de hoy. Procura mantener los ánimos calmados y sin tensión alguna. Riqueza: Se acerca aquel momento laboral que tanto tiempo has esperado. Asegúrate de mostrar lo mejor de ti en el día de hoy. Bienestar: Recuerda que nunca puedes tener clara idea de lo que te depara el destino. Asegúrate de no dejar cabos sueltos en asuntos vitales.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Lograrás llegar a conclusiones clave el día de hoy respecto al plano emocional. Pero no tendrás ayuda en lo laboral durante la jornada. Amor: Hoy pasarás por una etapa de extrema sensibilidad, lo que podría hacerte reaccionar impredeciblemente. Cautela. Riqueza: No permitas que tu frontalidad deteriore los recién formados vínculos con tus pares laborales. Controla tus impulsos. Bienestar: No sufras por no encajar en los preconceptos o categorías populares. Busca ser diferente, destacarte y ser tú mismo. Muéstrate tal y como eres.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Día de éxitos en lo laboral y revelaciones en el ámbito afectivo. Especial para hacer introspección y autocríticas. Amor: Pasarás una jornada de buenos momentos con tu pareja. Esto servirá para mejorar la relación en gran manera. Riqueza: Te dará trabajo conseguir retomar tu ritmo laboral habitual luego de un largo período de inactividad. Ve paso a paso. Bienestar: Siempre resulta difícil ser diferente a los demás. No pretendas renunciar a tu personalidad solo para agradarle a los que te rodean.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Planes con los que venías holgado de repente se adelantan. Tendrás que hacer malabares para poder cumplir con todo. Amor: Se viven tiempos difíciles. Deberás ser fuerte, mostrarte estoico en esta situación y darle todo el amor que puedas a tu pareja. Riqueza: Tiempos oscuros se acercan. Toma cada precaución que creas suficiente, y aún más también, y sé cuidadoso con las personas de tu entorno. Bienestar: No entregues tu confianza a alguien antes de estar seguro de sus intenciones y forma de ser. Hay veces que es preferible pecar de desconfiado.