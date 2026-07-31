Alerta amarrilla por nieve en la cordillera de Río Negro y Neuquén: cómo estará el tiempo en el Alto Valle 

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta meteorológica para este sábado 1 y domingo 2 de agosto en la cordillera de Río Negro y Neuquén. Según el mapa oficial, las zonas señaladas en amarillo abarcan gran parte del oeste, centro y sur neuquino.

Entre las localidades y zonas alcanzadas de Neuquén se encuentran Andacollo, El Cholar, El Huecú, Chos Malal, Las Lajas, Loncopué, Zapala, Aluminé, Las Coloradas, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Piedra del Águila.

La advertencia se extiende desde el norte neuquino hasta la región cordillerana y distintos sectores del centro y sur de la provincia. En este contexto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y consultar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente en las zonas de montaña.

En Río Negro la alerta alcanza a Bariloche, Dina Huapi, Ñorquinco, El Bolsón, El Foyel y Mallín Ahogado.

Cómo estará el clima en el Alto Valle

Mientras las áreas cordilleranas y del interior de Neuquén permanecen bajo alerta, en el Alto Valle se esperan jornadas con abundante nubosidad.

En General Roca, el sábado se presentará nublado, mientras que el domingo continuará con el cielo mayormente cubierto.

En Neuquén capital, el sábado también estará nublado. Para el domingo se espera una mejora parcial, con el cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima será de 4°C.

De esta manera, el Alto Valle tendrá un fin de semana con condiciones más estables que las previstas en las zonas alcanzadas por la alerta, aunque la nubosidad continuará siendo una de las principales características del tiempo.