Necrológicas de hoy, sábado 1 de agosto de 2026

BERTONI, NANCY HAYDEE

Falleció en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijos: Néstor y Nancy, sus hijos políticos, sus nietos: Guadalupe, María Paz y Manuel y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 13 hs. en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO