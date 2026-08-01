Necrológicas de hoy, sábado 1 de agosto de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 1 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
BERTONI, NANCY HAYDEE
Falleció en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijos: Néstor y Nancy, sus hijos políticos, sus nietos: Guadalupe, María Paz y Manuel y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 13 hs. en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
GUAYQUIMIL, ADELAIDA
Falleció en Neuquen el día 29 de Julio a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle AV. OLTA 1935, fueron inhumados a las 17 hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF
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