El «Polo Norte» de Vaca Muerta se calienta: ya produce más que la tercera provincia petrolera del país

A poco más de una década del inicio del desarrollo de Vaca Muerta, un grupo de áreas ubicadas a casi 200 kilómetros de ese epicentro o zona caliente que rodea a Añelo, forman lo que se conoce como el «Polo Norte». Allí no solo la producción ya está en marcha, sino que los bloque ya aportan 80.000 barriles de petróleo por día, un volumen tan alto que si este «polo» fuera una provincia, ya sería la tercera productora de petróleo del país.

Si bien al hablar de Vaca Muerta se suele referir a la «zona caliente» que rodea a la localidad de Añelo, en donde están los primeros desarrollos fuertes como Loma Campana o Fortín de Piedra, lo cierto es que la formación shale tiene 36.000 kilómetros cuadrados, un tamaño tan extenso que es tres veces el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o incluso más grande que toda Bélgica.

A una distancia de entre 150 y 200 kilómetros de Añelo, en dirección al norte, hay un grupo de concesiones de explotación que conforman este «Polo Norte» de Vaca Muerta en donde la producción objetivo es centralmente el petróleo con un poco de gas asociado.

Por su distancia, pero en especial por la falta de redes de transporte para el petróleo y el gas que allí se extrae, esta zona ha avanzado más lentamente que el área central, pero en lo que va del año muestra un nivel de actividad mucho más acelerado que disparó su producción.

Las áreas y empresas

En detalle, este «Polo Norte» está formado por siete áreas que son operadas por cinco compañías: YPF, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Vista Energy.

El bloque con más producción en junio fue Bajo del Choique – La Invernada que opera Pluspetrol tras comprarle el área a ExxonMobil hace un par de años. Esta área tuvo un salto de escala descomunal, y con 39.902 barriles diarios en junio no solo se coló entre las peso pesados del país, sino que incrementó su producción un 230% en un año.

El Trapial Este es la apuesta de Chevron como operadora de Vaca Muerta al 100%, pues en Loma Campana opera su socia YPF. En esta área del norte neuquino la norteamericana alcanzó en junio los 22.343 barriles diarios y trazó un alza interanual del 58,66%.

Narambuena es un área 100% de YPF, en donde la firma de bandera pasó de no tener casi producción el año pasado a registrar 6.117 barriles diarios en junio.

El norte de Vaca Muerta está en pleno desarrollo con foco en la producción de petróleo.

Algo muy similar ocurrió con Los Toldos II Este, un bloque operado por Tecpetrol en el que se pasó de no estar sacando ni un barril, a los 3.912 barriles diarios que se obtuvieron en junio.

Muy cerca de allí está Bajo del Toro Norte, un activo también de YPF en donde ya se obtienen 3.604 barriles diarios, un valor muy similar a los que se registran en La Escalonada, aunque en este caso se trata de un desarrollo entre YPF, Pluspetrol, Shell y GyP, bajo la figura de la sociedad Vaca Muerta Investments.

Finalmente, el Polo Norte se completa por ahora con Águila Mora, un bloque operado por Vista Energy en el que la compañía liderada por Miguel Galuccio acaba de presentar una de las propuestas más altas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El plan contempla una inversión de 5.800 millones de dólares con el fin de llegar en este bloque a los 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día.

El Polo Norte se calienta

La fotografía de junio de este año muestra que el «Polo Norte» de Vaca Muerta llegó a los 79.869 barriles de petróleo por día, un volumen que supera por ejemplo a la producción de toda la provincia de Santa Cruz, la tercera productora de crudo de Argentina.

Pero que marca en especial el enorme potencial que tiene esta zona norte de la formación que está previsto que multiplique su actividad a partir de la habilitación que se vaya dando del proyecto Duplicar Norte de Oleoductos del Valle (Oldelval) que permitirá que el crudo de esta zona ingrese a la red por la cual podrán llegar a Puerto Rosales o al nuevo sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que iniciará sus exportaciones en enero del año que viene.

De hecho, los números ya propuestos como metas de producción máxima son enormes. Tan solo Pluspetrol apunta a los 100.000 barriles por día en Bajo del Choique, Tecpetrol busca llegar a los 70.000 barriles diarios en Los Toldos II Este, y Chevron planteó una meta de 30.000 barriles para El Trapial Este.

La cuenta final marca que los 80.000 barriles diarios ya alcanzados son solo el inicio, pues el «Polo Norte» de Vaca Muerta ya se calienta, y podría llegar hasta los 300.000 barriles de petróleo por día en apenas un puñado de años.

Otro polo: el del GNL

Así como esta región de Vaca Muerta tendrá un fuerte desarrollo de la mano del proyecto exportador de petróleo más grande del país, el oleoducto con puerto exportador en la costa de Río Negro, VMOS, el desarrollo del gas natural licuado (GNL) también promete incentivar el desarrollo de otra región o polo de Vaca Muerta.

En este caso es lo que se conoce como el «Polo Sur» (aunque técnicamente está más bien al oeste) y corresponde a las áreas que fueron seleccionadas por YPF junto a la italiana ENI y la emiratí XRG del Grupo ADNOC para obtener el gas necesario para la exportación.

Estos bloques se ubican al norte de la Comarca Petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul, y al oeste de Añelo, una zona en donde en la actualidad hay poca actividad pero que no sólo verá la producción de gas y petróleo asociado, sino que el proyecto integral contempla la construcción de una planta para la separación allí mismo de los líquidos ricos del gas natural.