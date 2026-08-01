Nación sumó exigencias, Río Negro no aceptó y se trabó el acuerdo del traspaso de las rutas 22 y 151

Río Negro preveía formalizar el pasado jueves un convenio inicial con Vialidad Nacional para el traspaso de las rutas N° 22 y N° 151 y, para eso, el gobernador Alberto Weretilneck programó un viaje a Buenos Aires con la expectativa del inicio de las definiciones.

En el último tramo de los intercambios técnicos y jurídicos participan el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, y el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün.

No hubo entendimiento y, obviamente, tampoco, firmas. Las partes ratificaron intenciones de traspaso y la próxima semana volverán a la negociación.

Los puntos de conflicto que frenaron el traspaso de las rutas 22 y 151

Previamente, el equipo de Vialidad Nacional, liderado por Marcelo Campoy, remitió un esquema basado en dos convenios a la Provincia, mientras que Río Negro propuso un único acuerdo, concentrando en un solo instrumento todas las obligaciones y limitando algunas de las exigencias planteadas por Nación.

Entre los puntos objetados por las autoridades rionegrinas figura que el organismo nacional se niega a cualquier compromiso para la conclusión de las construcciones pendientes mientras requiere que cualquier proyecto de obra o medidas de Río Negro sobre las rutas transferidas deba ser previamente aprobado por Vialidad Nacional. El Gobierno provincial considera que esa condición restringe demasiado a la Provincia, más allá de que la propiedad de las rutas se mantendrá en la Nación.

El gobernador Weretilneck y el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren encabezan la negociación con Nación por las rutas 22 y 151. Foto: Marcelo Ochoa

Otro de los aspectos que impidió el cierre del acuerdo se vincula con los contratos vigentes. El organismo nacional muestra predisposición para cumplir con la liberación de los compromisos contractuales con firmas constructoras, pero no garantiza plazo para concretar ese proceso.

La propuesta nacional no establece plazos ni compromisos en los borradores acercados para el traspaso, y la Provincia reclama definiciones.

Río Negro, en cambio, pretende incorporar un cronograma con tiempos acotados, pues su intención es intervenir de manera inmediata en distintos tramos de las rutas 22 y 151. Necesita incluso plazos porque, simultáneamente, gestiona un préstamo con Fonplata para ejecutar reparaciones, y ese requerimiento fue estimado en unos 60 millones de dólares.

Áreas alcanzadas 518 Kilómetros comprenden ambas rutas, entre ellos, unos 213 “no están liberados” (Nación tiene contratos con empresas).

También persisten contrapuntos en torno a cuestiones judiciales y de control vial.

Las autoridades nacionales mantienen el planteo para que la Provincia retire las acciones judiciales promovidas en el marco del conflicto por el estado de las rutas, mientras que el Gobierno de Weretilneck rechaza que el convenio limite su autonomía para instalar balanzas de control de cargas o ejercer el poder de policía, incluida la aplicación de infracciones, sobre las vías que eventualmente sean transferidas.

El Gobierno provincial insiste en un convenio que garantice responsabilidades claras

Pese a las divergencias, en el Gobierno provincial aseguran que la negociación continúa, pero no ocultan su fastidio por las indefiniciones. Ese estado explica el silencio adoptado, tras la frustrada firma y la pretendida vuelta a la negociación.

Fuentes oficiales indicaron que la próxima semana se retomarán las conversaciones técnicas para intentar acercar posiciones.

«La voluntad de traspaso persiste en ambas partes, pero hay diferencias en las condiciones. Se estaba a punto de firmar, pero aparecieron puntos que Río Negro no aceptará. Habrá que volver a discutir”, resumió una fuente provincial al describir el estado de las cosas.

El traspaso de las rutas nacionales constituye uno de los principales acuerdos que negocian la administración de Javier Milei y la administración rionegrina.

Weretilneck -que este fin de semana viajará a Washington por acuerdos con el BID- ya había anticipado que la Provincia aceptaría asumir la operación de los corredores si el convenio delimita con claridad las responsabilidades de cada parte, garantiza la resolución de los contratos pendientes y preserva las facultades provinciales sobre la administración de las rutas.

El senador Fullone y las concesiones

El senador Enzo Fullone informó ayer de un encuentro con el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, para “analizar la situación de la infraestructura vial” en Río Negro y “avanzar en un plan de acción de corto y mediano plazo para la reparación, mantenimiento y concesión de las rutas 22 y 151”.

Destacó que “definieron acciones claves” y mencionó la licitación para la semana próxima de la provisión de 5.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente para bacheos, y la adjudicación de la iluminación de esas rutas.

El senador Enzo Fullone se reunió este viernes con el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. Foto: Gentileza.

En una gacetilla, Fullone informó además que Vialidad cumplirá bacheos en frío en esas vías y se intervendrá en la zona del Puente 83 (RN22).

“Hace décadas que las rutas de Río Negro esperan una solución. Estamos resolviendo lo urgente mientras avanzamos hacia la solución definitiva: concesionarlas”, expresó el senador. Esa decisión colisiona con la negociación de la Nación con Río Negro para el traspaso.

El parlamentario aseguró que en la reunión con Campoy se hizo un “análisis técnico y presupuestario para la concesión de las Rutas Nacionales 22 y 151”.