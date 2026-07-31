Restricción para camiones en la Región Sur de Río Negro: las rutas que quedaron habilitadas solo para vehículos 4×4

Vialidad Rionegrina habilita la circulación solo para 4x4 en algunas rutas de la provincia.

Dirección de Vialidad Rionegrina informó restricciones para la circulación de camiones en distintos tramos de la Región Sur debido a las condiciones de las rutas. En los sectores afectados, solo se encuentra habilitado el tránsito de vehículos tipo pick up, preferentemente con tracción 4×4.

La medida alcanza a varios caminos provinciales que presentan sectores con presencia de hielo y nieve sobre la calzada, baja adherencia y posibilidad de formación de barro en las banquinas. Además, recomendaron evitar la circulación durante la noche.

Los tramos alcanzados por la restricción son:

Ruta Provincial 5: entre Maquinchao y El Caín.

entre Maquinchao y El Caín. Ruta Provincial 6: entre Ingeniero Jacobacci y Colán Conhué.

entre Ingeniero Jacobacci y Colán Conhué. Ruta Provincial 6: entre Ingeniero Jacobacci y Ojo de Agua.

entre Ingeniero Jacobacci y Ojo de Agua. Ruta Provincial 8: entre Los Menucos y Prahuaniyeu.

entre Los Menucos y Prahuaniyeu. Ruta Provincial 66: entre Ramos Mexía, Comicó y el empalme con la Ruta Provincial 8.

entre Ramos Mexía, Comicó y el empalme con la Ruta Provincial 8. Ruta Provincial 76: entre Ingeniero Jacobacci y el límite con la provincia de Chubut.

entre Ingeniero Jacobacci y el límite con la provincia de Chubut. Ruta Provincial 513: entre el empalme con la Ruta Provincial 72 y Pilquiniyeu.

Desde el organismo provincial solicitaron circular con extrema precaución y respetar las velocidades máximas y la cartelería instalada en cada sector.

También recordaron que la portación de cadenas es obligatoria, especialmente ante la presencia de nieve o hielo, y recomendaron mantener las luces bajas encendidas, utilizar siempre el cinturón de seguridad y respetar la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades aconsejaron evitar los traslados que no sean necesarios y consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viajes por la Región Sur.

La Ruta Nacional 23 estuvo afectada por un hundimiento de la calzada

La Ruta Nacional 23 estuvo cortada de manera total a la altura de Comallo debido a la acumulación de barro y al hundimiento de un sector de la calzada.

El corte estuvo vigente hasta este viernes 31 de julio a las 10, mientras personal de Vialidad Nacional trabajó en el lugar para reparar el tramo afectado y recuperar las condiciones de transitabilidad.

La situación se produjo en un sector de la ruta donde el barro y las condiciones del terreno provocaron el hundimiento de la calzada, lo que obligó a interrumpir la circulación de vehículos.