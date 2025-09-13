Horóscopo de hoy sábado 13 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Este tiempo es propicio para dar rienda suelta a tu creatividad y experimentar en tu vida privada. Deja las estructuras de lado. Amor: No creas todo lo que se dice sobre tu pareja, la gente es muy envidiosa. Tú sabes qué clase de persona tienes al lado. Riqueza: Las ventas o la refinanciación de las deudas no saldrán como esperabas. Deberás enfrentar algunos problemas monetarios. Bienestar: No permitas que nadie te haga sombra. Tú eres el protagonista de tu vida y no necesitas depender ni vivir bajo las condiciones de nadie.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Comenzarás a ver ciertos aspectos de tu vida desde un punto de vista completamente diferente a partir de la jornada de hoy. Amor: La convivencia no es fácil para nadie. Toma las cosas con más calma e intenta dialogar antes que discutir. Riqueza: No te quedará más remedio que madrugar para poder realizar todo el trabajo que tienes previsto para el día. Bienestar: Si pretendes vivir el amor en forma más pura es imperativo que te deshagas de todo tipo de temores o prejuicios. Acepta a la otra persona como es.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Momento más favorable para pasar tiempo con tus amigos que para tus ambiciones. Alguien no estará de humor para escucharte. Amor: Aunque no te gusten, las buenas maneras te resultarán necesarias para el trato con tu pareja. Harás propuestas inesperadas. Riqueza: Atrévete a una decisión definitiva en el plano laboral. Largas conversaciones podrán poner un punto final a este tema. Bienestar: Debes establecer metas que sean más precisas y planes que sean más concretos. Si te sigues yendo tanto por las ramas no lograrás efectividad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Deberás hacer algo para cambiar tu postura actual con referencia al amor. De lo contrario acabarás completamente solo. Amor: Busca complementarte con tu pareja para que la convivencia sea más llevadera. Si te impones empeorarás las cosas. Riqueza: No puedes permitir que tus superiores te traten de la manera en la que lo hacen. Es el día para imponerse. Bienestar: A menudo las soluciones a nuestros más grandes problemas son más que evidentes, pero no las vemos por ser incapaces de ver más allá.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Amas los desafíos y para concretar tus sueños eres incorruptible contigo mismo. Trabajas como una hormiga para conseguirlos. Amor: El gran amor que sientes por tus hijos, no debe transformarte en un esclavo de ellos. Debes encontrar el momento y el equilibrio. Riqueza: En tu mente tienes bien integrado el pasado con tus ambiciones a futuro. Por eso todos los conflictos puedes resolverlos fácilmente. Bienestar: Apela a tu sentido común. Necesitarás de paciencia y diplomacia para no desequilibrarte antes las sorpresas imprevistas que se presentarán.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Algunos problemas familiares te preanuncian una situación de depresión. Tendrás que luchar con todas tus energías. Amor: Es probable que exista una persona muy interesada en ti, atiende bien a las señales. De lo contrario perderás una buena oportunidad. Riqueza: Actúa desde la seguridad de que los cambios suponen progreso para tus intereses y que las consecuciones benefician tu vida. Bienestar: Corta lazos con gente que no te conviene. Buen momento para desembarazarte de personas problemáticas que te ponen piedras en el camino.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te marearás con tus propios pensamientos en tanto que cambiarás de parecer hora a hora. Sé prudente al realizar tus actividades. Amor: No permitas que tus temores interfieran en tu relación amorosa. No hay nada que temer porque la suerte estará de tu lado. Riqueza: Obtendrás reconocimiento en tu trabajo, hay mucho contacto y colaboración con tus colegas y compañeros. Éxitos. Bienestar: Siempre ves el lado negativo de las cosas, deberías tratar de no prolongar demasiado esta situación o podrías verte bastante solo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Aunque no definas qué quieres para tu futuro, intenta descubrir con quién deseas compartirlo. No pierdas tu tiempo con dudas. Amor: No es justo manipular los sentimientos de las personas. Debes ser más franco, frontal y directo con la gente que te quiere. Riqueza: Tendrás que imponerte porque te harán frente. Te ganarás la simpatía de tus superiores por ser franco cuando lo requieran. Bienestar: Aunque reposar tranquilamente en la paz de tu hogar siempre te atrae, las reuniones familiares o encuentros sociales serán beneficiosos para ti.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Deberás tomar una decisión importante en unión de otros parientes. No te precipites decidiendo por los demás, piensa claramente. Amor: Tendrás que tener cuidado con no exagerar el tiempo que dedicas a tus amigos, caso contrario muy pronto podrías ser dejado por tu pareja. Riqueza: Tu capacidad y firmeza en las determinaciones y proyectos es lo que te permite alcanzar el éxito en lo que emprendes. Bienestar: Hay un equilibrio delicado entre pararte con tus propios pies y hacer un compromiso. Tu éxito dependerá del tiempo, de saber cuándo retroceder.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Determinación y paciencia, inteligencia e instinto, el universo está hoy en tus manos. Romperás con todos los prejuicios. Amor: Una relación íntima tiene gran influencia en ti, no debes perder la oportunidad de hacer algo al respecto. No seas tímido. Riqueza: Si decides avanzar en cierta dirección, el destino te empujará en sentido contrario. El panorama se aclarará. Bienestar: Si los amigos a veces tienen comportamientos extraños, no es razón para dejarlos caer. Eres una fuente confiable de apoyo y ellos lo reconocen así.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Podrían surgir algunos contratiempos a causa de algunas malas interpretaciones. No te apresures y respeta tus tiempos. Amor: Aparentas ser una persona dura, que no hace concesiones. Te resultará difícil mantener esa postura entre las personas que te aman. Riqueza: Mejor imposible, tanto en materia de finanzas como de contactos. Alguien hará en tu nombre un trato comercial perfecto. Bienestar: Tu falta de incentivo no te deja avanzar en lo que te propones. Debes tener cuidado con los vicios y los placeres en exceso.