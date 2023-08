Horóscopo de hoy sábado 19 de agosto, signo por signo

Bienestar: Tendrás que entender que no puedes llevar tu vida a través de un negativismo constante. Esto solo evitará que te realices como persona.

Riqueza: No permitas que un entorno laboral hostil y competitivo te supere. Abstráete del entorno y da lo mejor de ti mismo.

Hoy: Tu fin de semana se presentará algo complicado. No malgastes tus energías en disgustarte, resígnate y sigue adelante.

Bienestar: No dejes que todo aquello que puedes ver con los ojos nuble aquello visto solamente por el corazón. Debes ver más allá de las apariencias materiales.

Amor: Evita las citas y las salidas románticas. El día no se perfila positivo para romances o cualquier tipo de acercamiento.

Riqueza: Jornada sin mayores complicaciones en la que todo saldrá de acuerdo a lo planeado. No postergues compromisos.

Bienestar: No permitas que las circunstancias de la vida cambien la esencia de tu personalidad. Mantente inocente a pesar de las eventualidades que atravieses.

Riqueza: No comiences con trabajos que no estás dispuesto a concluir en tiempo y forma. Debes ser más cuidadoso con tus obligaciones.

Riqueza: No hay demasiados progresos en asuntos de dinero, pero igualmente es buen momento para trazar planes futuros.

Amor: Parece que se encuentran en un momento de distanciamiento y se complican con discusiones que no los llevan a ningún lugar.

Amor: No te obsesiones con buscar al amor de tu vida, todavía no es tu turno. Intenta divertirte sin preocuparte de nada más.

Hoy: Tu mala racha amorosa se suplirá con el cariño de tus amigos, ellos sí que no te fallarán. Se vislumbra una vida social agitada.

Hoy: Has tenido demasiadas actitudes descorteses con este amor. No lo olvidará tan fácilmente, pero todavía estas a tiempo de disculparte.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: No dejes que te angustien comentarios de personas que no forman parte de tu grupo de amistades. Recuerda que los extraños no te conocen bien.

Amor: Tu esfuerzo por hacer bien las cosas será valorado, pero no es lo que estarán esperando de ti. Esto traerá serias discusiones.

Riqueza: Aún continúas en una etapa difícil, pero vas por buen camino. Tienes ideas importantes y de a poco comenzarás a mejorar.

Bienestar: Te sentirás débil y triste, y tendrás tendencia a la mala alimentación y el alcohol. Cuídate, porque es tu cuerpo quien aguanta.