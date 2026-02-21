Horóscopo de hoy sábado 21 de febrero: las predicciones en el amor y el dinero para los doce signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Para tus problemas, tienes varias soluciones en tu casa. No importa lo que los demás puedan decir, tú sabes lo que es mejor. Amor: Tal vez desconfíes sin motivos valederos y eso cause un sufrimiento innecesario a los demás, y principalmente a tu pareja. Riqueza: Si ya has terminado el diseño mental de un mega proyecto, el momento de la acción se avecina y deberás estar preparado. Bienestar: Tu entorno se sorprende ante la energía que pareces alcanzar, sin mostrar rastros de cansancio. De cualquier manera, realiza un chequeo de rutina.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Verás el futuro con gran claridad y sabrás parar un golpe del destino. Estarás muy preparado para superar los escollos. Amor: Ten cuidado a la hora de elegir, estarás expuesto a personas inseguras e indecisas que terminarán por complicarte en el futuro. Riqueza: Prefiere la reflexión cuando de inversiones se trate, y a ese loco impulso para abordar los temas comerciales, déjalo de lado. Bienestar: No te ahogues en un vaso de agua, porque no hay nada de que preocuparse en este momento. Permítete ser feliz, los problemas ya se solucionarán.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tiempo de crecimiento personal y espiritual. Nuevos proyectos compartidos harán que tu entusiasmo vuelva a florecer. Amor: No pongas en peligro una buena relación existente por la excitación del momento, perderás a un ser muy especial. Lo lamentarás. Riqueza: No te dejes distraer por asuntos sin importancia de tus objetivos, tanto económicos como laborales. Concéntrate. Bienestar: Estás descontento, pero no sabes el porqué. Quizá necesitas nuevos estímulos de los cuales ocuparte y que le den un sentido a tu vida.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Eres muy susceptible a la influencia del medio. Ten cuidado, ya que en cualquier choque puedes romper tu equilibrio emocional. Amor: Venus hará de estos días una fiesta para tu corazón. En armonía con el entorno, quedan atrás las depresiones y la soledad. Riqueza: Te lucirás en el arte de comerciar. Con certero instinto sabrás obtener ganancias en cualquier intercambio que lleves a cabo. Bienestar: Alerta ante la aparición de afecciones alérgicas. La gastritis y las molestias estomacales pueden deberse a los nervios y a tu ritmo laboral.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy dispones de habilidad de manipulación para conseguir lo que quieres, muchas veces a través de medios sutiles. Amor: Evita la soledad. Comparte con tu pareja la vida social y todas aquellas actividades que puedas realizar en grupo. Riqueza: El compañerismo será más importante que los intereses personales. Busca el desarrollo del conjunto, así todos saldrán ganando. Bienestar: Antes de criticar a los demás, asegúrate de que no estén presentes, ya que podrías tener serios problemas. En boca cerrada no entran moscas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Aunque te cueste trabajo, evita ser demasiado franco. Este día no lo olvidarás porque estará lleno de eventos inesperados. Amor: El misterio es un arma de seducción poderosa. Dile a tu pareja la mitad de lo que piensas y las cosas entre ustedes mejorarán. Riqueza: No gastes más dinero del que tienes. No es un buen momento para acumular deudas que no sabes si podrás pagar a corto plazo. Bienestar: Es en tu mente donde se han instalado los barrotes que te impiden vivir diferente y abordar la vida en forma decisiva y sin miedo. Libérate.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Los problemas derivados de tu trato con los de tu entorno tenderán a disminuir. Tu relación social va a mejorar claramente. Amor: Marte te aconseja que tengas cuidado con los ataques de celos. Esas explosiones propias de tu persona, no llegan a ningún lado. Riqueza: Es un día excelente para obtener prestigio y comenzar a generar trabajo con redituables ganancias. Bienestar: Intenta tomarte algunos días de descanso este fin de semana. Sentarte y meditar frente al mar volverá a cargar tus energías para una nueva semana.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Por duros que sean los desafíos en el día de hoy, no te perturbarán demasiado. Te encontrarás con alguien especial. Amor: Una persona que regresó a tu vida volverá a encender el fuego que hubo en su momento. Ten cuidado, porque tu pareja puede darse cuenta. Riqueza: Es un momento de conquistas en el plano profesional. Pero ten cuidado con algunos compañeros que no comparten tu alegría. Bienestar: Es indispensable que conserves tu tolerancia para lograr mantener la armonía familiar. Evita roces con padres, hermanos y pareja.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Alguien se acercará a ti con una idea innovadora que necesitará de tu empuje. Juntos, implementarán una nueva operación excelente. Amor: Problemas con tu pareja. Enfrentas un período de transición. Respeta las dificultades que tienen los demás para cambiar. Riqueza: Sigue al pie de la letra el consejo de un experto, no te equivocarás. Noticias desde lejos podrían hacerte cambiar de planes. Bienestar: Pon mucha atención a lo que te dicen tus amigos. Sus observaciones pueden ser muy adecuadas y te ayudarán a tomar la decisión correcta.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te corresponderá tomar la iniciativa, organizarás una actividad memorable de la cual la gente hablará durante meses. Amor: Tienes necesidad de ser autosuficiente, por más íntimamente que te comprometas. Aprende a respetar la intimidad individual. Riqueza: Punto final a la inseguridad económica. Ten paciencia y rechaza toda propuesta confusa. En breve te afirmarás en tu puesto. Bienestar: La imagen no lo es todo en esta vida, los resultados son lo esencial. Por eso, para mantenerte a flote, trata de obtener logros concretos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tomarás muy en serio la amistad, y las relaciones que entables ahora serán duraderas y comprometidas. Cuídalas. Amor: Intenta conectar con tus relaciones y presta atención a las necesidades de tus amigos. Te va a reportar momentos gratificantes. Riqueza: Competencia, exigencias nuevas y pruebas harán de esta etapa un desafío. Utiliza bien tus recursos y tendrás éxito. Bienestar: Deberás prestar más atención a tu salud, regular tus tareas para tener más momentos de descanso y relajación. Libera tu mente de tensiones.