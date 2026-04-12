Ludovica Squirru: predicciones del horóscopo chino para el domingo 12 de abril

El domingo 12 de abril llega con una energía particular dentro del año del Caballo de Fuego, un ciclo que, según Ludovica Squirru, está marcado por cambios intensos, decisiones clave y movimiento constante.

En este contexto, la jornada invita a bajar el ritmo mental, escuchar la intuición y ordenar emociones, una tendencia que la especialista destaca como clave para transitar este 2026 con mayor equilibrio.

Rata, Búfalo y Tigre: decisiones y nuevos comienzos

Para estos signos, el domingo será ideal para reorganizar ideas y tomar decisiones pendientes.

Rata: momento de ordenar prioridades y cerrar temas abiertos.

momento de ordenar prioridades y cerrar temas abiertos. Búfalo: necesita flexibilizar estructuras y adaptarse a cambios.

necesita flexibilizar estructuras y adaptarse a cambios. Tigre: energía alta que debe canalizarse en proyectos concretos.

La clave estará en no actuar impulsivamente, sino pensar cada paso.

Conejo, Dragón y Serpiente: intuición y oportunidades

Este grupo sentirá con más fuerza la influencia emocional del día.

Conejo: mayor sensibilidad y percepción para detectar verdades ocultas.

mayor sensibilidad y percepción para detectar verdades ocultas. Dragón: etapa de revisión interna antes de avanzar.

etapa de revisión interna antes de avanzar. Serpiente: oportunidades en vínculos y decisiones estratégicas.

Será un domingo para escuchar señales y confiar en lo que se percibe.

Caballo, Cabra y Mono: movimiento y cambios

La energía del Caballo de Fuego impulsa a estos signos a salir de la zona de confort.

Caballo: protagonismo y necesidad de acción.

protagonismo y necesidad de acción. Cabra: creatividad en alza, ideal para proyectos personales.

creatividad en alza, ideal para proyectos personales. Mono: desafíos que pueden transformarse en crecimiento.

El consejo es no resistirse a los cambios, sino adaptarse.

Gallo, Perro y Cerdo: equilibrio y recompensas

Para estos signos, el domingo puede traer claridad emocional y avances concretos.

Gallo: día dinámico que exige decisiones rápidas.

día dinámico que exige decisiones rápidas. Perro: emociones intensas que requieren equilibrio.

emociones intensas que requieren equilibrio. Cerdo: recompensas y renovación emocional.

En todos los casos, será clave mantener la calma y actuar con conciencia.

Un día para alinear acción y emoción

Más allá del signo, el mensaje general del horóscopo chino para este domingo es claro: no todo se resuelve con acción inmediata.

El 2026 propone aprender a combinar impulso con sensibilidad. Como advierte Ludovica Squirru, es un año donde el fuego puede impulsar o arrasar, dependiendo de cómo se gestione la energía.

Por eso, este 12 de abril es ideal para hacer pausas, observar y decidir con mayor claridad, aprovechando una energía que, bien utilizada, puede marcar un verdadero punto de inflexión.