Ludovica Squirru: qué hacer y qué no hacer hoy, jueves 22 de enero, para evitar bloqueos energéticos

Según el Horóscopo Chino, este jueves 22 de enero está atravesado por la energía del Fuego Yang, una vibración intensa que impulsa la acción, las decisiones concretas y los compromisos a largo plazo. Es un día con alto potencial para avanzar, siempre que se actúe con claridad y coherencia.

El signo del día es el Mono, con KI diario 6, lo que favorece la organización, la responsabilidad y las acciones que buscan estabilidad. Sin embargo, la energía también puede volverse excesiva si no se canaliza correctamente.

Energía del día: Fuego Yang

Esta energía potencia la iniciativa, la determinación y la capacidad de liderar procesos. Es ideal para encarar decisiones importantes, pero exige foco y honestidad emocional para evitar choques o tensiones innecesarias.

Signo del día: Mono

El Mono aporta agilidad mental, estrategia y capacidad para resolver problemas. Es una jornada propicia para pensar rápido y actuar con inteligencia, sin caer en impulsos o promesas vacías.

Signo en choque: Tigre

Las personas regidas por el Tigre pueden sentir mayor fricción emocional o desgaste. Se recomienda bajar el ritmo, evitar confrontaciones y postergar discusiones importantes.

Concordias y afinidades

La energía fluye mejor con los signos Rata, Búfalo, Dragón, Mono y Gallo, que hoy cuentan con mayor respaldo energético para avanzar, negociar y tomar decisiones relevantes.

Qué hacer hoy

De acuerdo con Ludovica Squirru, el día es especialmente favorable para:

Casarse o formalizar vínculos

Comprometerse a largo plazo

Inaugurar proyectos o etapas nuevas

Hacer negocios y cerrar acuerdos

Firmar contratos

Construir, cimentar o iniciar obras

Mudarse o planificar un cambio de hogar

Todo lo que implique bases sólidas, decisiones formales y crecimiento sostenido está bien aspectado.

Qué no hacer hoy

Para evitar bloqueos energéticos, se aconseja evitar:

Orar o decretar de manera impulsiva

Realizar servicio social desde el sacrificio o el desgaste

Cambiar de lugar la cama

Estas acciones pueden desalinear la energía del día y generar cansancio o confusión innecesaria.

Clave energética del día: avanzar, comprometerse y construir, pero sin forzar procesos ni ir contra el propio equilibrio. Es una jornada para sembrar con conciencia y visión de futuro.