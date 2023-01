¡Increíble! Crearon un sindicato de Capricornio por «el derecho de tener buenos cumpleaños»

Hartos de que sus cumpleaños pasen desapercibidos en el calendario, las personas nacidas bajo el signo de Capricornio han decidido rebelarse. Es que, a través de redes sociales, aquellos cuyo natalicio se encuentra entre el 22 de diciembre y el 19 de enero iniciaron una insólita campaña para desterrar los festejos frustrados en el comienzo de año.

Así, se nuclearon en la formación de un «sindicato» en redes sociales, que tiene por objetivo generar fiestas en todo el país. «Te invito a mi ‘capricumple'» es el eje de la campaña de este espacio, que se expande por Facebook e Instagram.

La iniciativa surgió hace una década de la mano del dibujante e historietista rosarino Javier «El Niño» Rodríguez, quien en 2013 creó el sindicato para reclamar «por el derecho a una torta digna y dos regalos». «Una de las características del signo capricornio es la de ser ´buen trabajador´, entonces pensé que para un signo trabajador hacía falta un sindicato» contó a Télam Rodríguez, quién se declaró su Secretario General.

«Empezó siendo un chiste y luego se volvió real, aunque todavía no hemos conseguido la personería jurídica del Ministerio de Trabajo. Pero sí tenemos una página de Facebook y una cuenta de Instagram que, hoy en día, es casi más importante que la personería» agregó entre risas.

La página de Facebook ya cuenta con 90.000 «afiliadas y afiliados» de todo el país; y en 2022 Rodríguez creó una cuenta de Instagram «porque habían empezado a circular cuentas truchas» enfatizó.

Antes de la pandemia, en 2018 y 2019, el sindicato organizó fiestas en la reconocida sala Niceto Club, en el barrio porteño de Palermo, a las que asistieron entre 800 y 1.000 capricornianos para celebrar su cumpleaños en forma colectiva. Este año las fiestas se multiplicaron, autogestionadas por los afiliados, quienes organizan sus propios festejos e invitan a la comunidad a través de la Fan Page.

Como reza el slogan #unatortaydosregalos, también convertido en hashtag, el tema de la torta y los regalos tiene especial importancia entre las exigencias del sindicato. «Hay cantidad de historias y hasta una colección de fotos de las excusas indignas con las que buscan conformarnos a los capricornianos, que ya de por sí somos sufridos» comentó Rodríguez.

En esa lista aparecen tortas improvisadas con el pan dulce que sobró de Navidad, un melón con velitas, una torta frita con una vela o una pepa con dulce de membrillo e incluso un pastel de papas, contó en diálogo con Télam Diego Rosake, docente y editor de «Hemisferio Derecho».

Características de las personas Capricornio

Los regidos por el signo de la Cabra son reconocidos por su terquedad y, quieras o no, siempre se le termina dando la razón. No porque no se equivoquen, sino porque vencen con sus argumentos por cansancio.

Su constelación está regida por Saturno, el planeta de la estructura y la responsabilidad; por eso son personas muy ambiciosas que viven por y para cumplir sus objetivos: ansían poder, liderazgo, control y halago.

El aparente control que tienen sobre sus emociones les hace ser compatibles con casi cualquier signo, excepto con los etiquetados como los más ‘dramáticos’ Cáncer y Piscis. También chocará mucho con los de su misma especie, con los cabezones Tauro y con los intensos Escorpio. Pero si encuentran el equilibrio, serán un dúo indestructible.

Por ese motivo, el Sindicato de Capricornianos tiene en su logo representativo una cabra con una llave francesa. Todo lo que tienen en su cabeza es trabajo, la ambición de crecer y de lograr sus objetivos. Como la cabra, subirá las montañas más difíciles empujando siempre hacia arriba.