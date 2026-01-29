ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Si sos Gallo, Perro y Cerdo: estas son las claves económicas que no conviene ignorar hoy jueves 29 de enero 2026, según el Horóscopo Chino

Gallo, Perro y Cerdo enfrentan un jueves clave para el dinero: qué decisiones conviene tomar hoy, según el Horóscopo Chino.

Redacción

Por Redacción

Este jueves 29 de enero de 2026, el Horóscopo Chino propone una jornada de decisiones medidas y estratégicas en materia de dinero. La influencia de la energía Agua Yin invita a analizar, ajustar y proteger recursos, más que a arriesgar o forzar avances. Según la mirada de Ludovica Squirru, no todos los signos atraviesan el día de la misma manera: Gallo, Perro y Cerdo (Chancho) deberán tomar decisiones específicas para cuidar y hacer crecer su economía.

Clima económico del día para estos tres signos:

La energía Agua Yin favorece la prudencia financiera, la revisión de contratos, la reorganización de presupuestos y las decisiones pensadas a largo plazo. No es un día para apuestas fuertes, pero sí para corregir rumbos, evitar pérdidas y consolidar lo ya construido.

Gallo: proteger el dinero y evitar conflictos

El Gallo se encuentra en choque energético, por lo que la principal decisión económica del día será no exponerse innecesariamente. Cualquier movimiento impulsivo puede generar pérdidas o conflictos evitables.

Qué conviene hacer:

  • Revisar gastos y ajustar presupuestos
  • Postergar inversiones riesgosas
  • Ordenar cuentas pendientes
  • Mantener perfil bajo en negociaciones

Qué evitar:

  • Firmar contratos bajo presión
  • Iniciar demandas legales
  • Discutir por dinero
  • Tomar decisiones desde el orgullo

Clave económica: cuidar lo que ya se tiene es hoy más importante que buscar crecer.

Perro: decidir con realismo y sin desconfianza

Para el Perro, la energía del día puede generar dudas o desconfianza excesiva. En lo económico, la advertencia es no paralizarse por miedo, pero tampoco avanzar sin datos claros.

Qué conviene hacer:

  • Analizar propuestas con calma
  • Priorizar estabilidad sobre ganancias rápidas
  • Organizar finanzas personales
  • Apostar a proyectos seguros

Qué evitar:

  • Rechazar oportunidades por inseguridad
  • Prestar dinero sin acuerdos claros
  • Tomar decisiones desde el enojo o la frustración

Clave económica: equilibrio entre intuición y racionalidad.

Cerdo (Chancho): activar decisiones postergadas

El Cerdo tiene una oportunidad concreta de ordenar y activar su economía, siempre que salga de la comodidad. La energía Agua Yin pide menos postergación y más compromiso con los propios proyectos.

Qué conviene hacer:

  • Retomar planes financieros demorados
  • Definir objetivos económicos claros
  • Invertir en proyectos que ya están maduros
  • Tomar decisiones prácticas

Qué evitar:

  • Gastos por impulso
  • Procrastinar decisiones importantes
  • Confiar en soluciones mágicas

Clave económica: crecer implica asumir responsabilidades.

Clave general del día para estos tres signos

Para Gallo, Perro y Cerdo, este jueves no se trata de avanzar rápido, sino de decidir bien. La energía Agua Yin premia la prudencia, el orden y la estrategia. Las decisiones económicas que se tomen hoy pueden marcar un antes y un después si se hacen con conciencia y visión de futuro.


Temas

Horóscopo Chino

Predicciones

Este jueves 29 de enero de 2026, el Horóscopo Chino propone una jornada de decisiones medidas y estratégicas en materia de dinero. La influencia de la energía Agua Yin invita a analizar, ajustar y proteger recursos, más que a arriesgar o forzar avances. Según la mirada de Ludovica Squirru, no todos los signos atraviesan el día de la misma manera: Gallo, Perro y Cerdo (Chancho) deberán tomar decisiones específicas para cuidar y hacer crecer su economía.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios