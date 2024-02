Signo por signo: Jimena La Torre anticipa cómo le irá en el amor a cada uno en marzo 2024

Iniciamos un nuevo mes de este año que recién empieza. Marzo 2024 se anticipa atravesado por diversas energías, que zodiacalmente nos impactarán en medio de un período inestable en todo sentido. Por eso, es importante saber qué nos deparan los astros en el amor de la mano de Jimena La Torre.

Es que Jimena Latorre nos adelanta en «Horóscopo 2024», de ediciones Grijalbo, cómo será este: el año de Tauro y Géminis, que tiene particulares alineaciones solares y lunares, en medio de un notable contexto de cambio.

Actualmente, el Sol se encuentra en Piscis y se quedará ahí por algunas semanas. Según indica Jimena La Torre, se trata de un período donde todos deberíamos empezar a creer en nuestros proyectos y planes. «Se libera mucho ese niño que cree» cuenta la astróloga.

Además, sobre mediados de marzo 2024 iniciaremos la temporada de Aries, cuando el Sol entre en el primer signo de la rueda zodiacal.

Por todo esto, te invitamos a que conozcas qué te deparan los astros en el amor para los próximos días, a partir del 1 de marzo 2024, signo por signo, de la mano de Jimena La Torre.

Según Jimena La Torre, cómo le irá en el amor a cada signo en marzo 2024

ARIES

Es un mes para recapacitar en el amor, creer en lo que se vivió para seguir viviendo en este tiempo. No cambien la meta de apostar al amor, aunque sientan que se interponen cosas ante sus objetivos.

TAURO

Es momento para recapacitar y volver a creer en el amor que tuvieron en el pasado, seguramente cuenten con tiempos muy románticos para recordar, que los alimenten para saber que hay un futuro.

GÉMINIS

Si bien marzo arranca con una propuesta, en la que parece que encontraron a una persona especial, luego el amor pasará factura y se darán cuenta si creen o no en él.

CÁNCER

Aquello que parecía imposible terminó siendo posible y ahora hay que seguir creyendo en el amor. Este mes te pide que avances y tengas fe.

LEO

Marzo es el mes para creer que lo que está alejado puede acercarse, vivir como en un mar de amor en este tiempo. Cambiar de modo de apostar por el amor, la fe los mueve a avanzar.

VIRGO

Vuelven a creer en el amor durante marzo, es lo más importante. Seguramente tengan momentos de mucha distancia, por eso es importante sostener los sentimientos aunque haya entredichos.

LIBRA

Podrán en marzo recuperar el diálogo y la relación que parecía que estaba perdida. Empezar a interactuar con esa persona que les llega al corazón desde lejos.

ESCORPIO

Lo imposible se hace posible en marzo para Escorpio, gracias a su fe y perseverancia en el deseo de amar. Tendrá posibilidades de avances y de comprometerse con una pareja en serio.

SAGITARIO

No busquen peros en la relación que tenga, o en aquella que no pueden sacarse de la cabeza. No tendrá sentido. Anímense a recibir el amor en un espacio confortable.

CAPRICORNIO

Recapacitar y volver a creer en el amor que tuvieron en el pasado sirve de apoyo para saber si gozan del amor que se merecen. Se arman buenas bases para el futuro.

ACUARIO

Se encuentran en una etapa excelente y se animan al compromiso, sabiendo que la persona que tienen al lado les permite ser libre e independiente.

PISCIS

Marzo es un mes espiritual para Piscis, por eso ahora hay que enseñar y guiar, transitar juntos con esa persona el lado de la dificultad para llegar a la felicidad.