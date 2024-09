Signo por signo: las claves del horóscopo chino para el fin de semana del 20 al 24 de septiembre 2024

Llegamos a la puerta de uno de los fines de semana más importantes para la astrología oriental: este sábado, entraremos en la temporada de primavera para renacer y volver a empezar, después de seis meses de recogimiento. Por eso, para iniciar esta nueva etapa, compartimos las predicciones del horóscopo chino para el fin de semana del 20 al 24 de septiembre 2024. ¡Éxitos!

Signo por signo, las predicciones del horóscopo chino para el fin de semana del 20 al 24 de septiembre 2024

1. RATA

Llegan las buenas noticias este fin de semana, para ustedes y sus allegados. Habrá una novedad que provocará más de una sonrisa en su círculo íntimo. Alégrense y busquen más hacia el futuro.

2. BUFALO

Empiezan a analizar las cosas que no están haciéndoles bien. Es muy probable que algunas cosas no les salgan como desean, pero si persisten verán los resultados a futuro en un camino que se aclara.

3. TIGRE

Hay momentos en la vida en los que necesitamos de otros, no es bueno estar siempre solos. No podrán salir adelante si no tienen en quién apoyarse, busquen esa ayuda.

4. CONEJO

Tienen muchas opciones de ganar en esa competencia que disputan en su trabajo. Van a lograr ese objetivo que tanto anhelan. No olviden que los triunfos son importantes, pero no vitales para su camino.

5. DRAGÓN

Están muy bien aconsejados en este período, por lo que tienen que aprovechar lo que están viviendo y lo que les están diciendo que pueden lograr. Confíen, los planes a futuro vienen muy bien.

6. SERPIENTE

Están frente a múltiples soluciones ante un problema que no podían resolver. Tienen que pensar un poco más en las cosas que verdaderamente les van a ayudar a ver todo desde un plano más claro.

7. CABALLO

Estarán dispuestos a muchas cosas este fin de semana. Dejen de pensar en lo que no les hace bien y comiencen a dejar mejores cosas para ustedes. No se retrasen más.

8. CABRA

Analicen las cosas desde otro punto de vista y déjense ayudar por sus amigos y personas cercanas. Los buenos consejos pueden sonar un poco extraños al principio, pero todo tomará sentido.

9. MONO

Tendrán mucho para decir sobre una situación que no ha salido bien, procuren ser mucho más maduros para que las cosas que digan no suenen mal. Es buen momento para hacer un balance.

10. GALLO

Tendrán una agenda atareada este fin de semana, y es muy probable que no puedan atender demasiadas cosas ajenas. No duden de lo bueno que están recibiendo.

11. PERRO

Es un gran momento para ustedes. No tengan reparos, pueden encontrar buenos compañeros que les ayudarán a mirar a su alrededor. Apoyo mutuo y amistad.

12. CHANCHO

Arrancan el fin de semana sintiendo que tienen eso que tanto han deseado. Agradezcan a todas las personas que los rodean y que los aman, ayudándolos a ver la vida desde otro lugar.