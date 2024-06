Empezamos un nuevo mes, el del Caballo según el horóscopo chino, y ya estamos en condiciones de iniciar un nuevo ciclo con el acompañamiento de esta energía oriental. Por esa razón, es importante saber cómo será la primera semana de este período.

Por esa razón, a continuación repasamos signo por signo las predicciones del horóscopo chino para la primera semana de junio 2024, que contempla desde este lunes 3 hasta el domingo 9, en pleno año del Dragón de madera. ¡Éxitos!

Signo por signo: cómo transita la semana del 3 al 9 de junio 2024, según el horóscopo chino

RATA

Esta semana, será muy importante seguir sus instintos, sobre todo los que les pusieron en el lugar en el que están en este momento y que los tienen llego de gozo.

BÚFALO

Se sentirán muy seguros de ustedes mismos durante esta semana, gracias a la implementación de una nueva filosofía de vida que han instaurado en el último tiempo. Excelentes resultados internos.

TIGRE

No se limitarán en decir las cosas que pueden molestar a otros, pero que significan una gran verdad para ustedes. Es buen momento para labrar un nuevo camino en sus vidas.

CONEJO

No lograrán dejar atrás los malos recuerdos del pasado, pero no por eso dejen de intentarlo. Quedarse en estas emociones puede ayudarlos a evitar los errores del pasado. No se desanimen.

DRAGÓN

Es momento de vivir un buena y sana aventura, a pesar de que no estén viendo de buena forma lo que ocurre actualmente en sus vidas. Eso no quiere decir que las cosas verdaderamente estén mal.

SERPIENTE

Tienen que seguir con esa intuición que les ha guiado hasta ahora. Esta semana será ideal para eso, y pronto descubrirán que las cosas serán mucho mejores. Hagan honor a la buena fortuna que les acompaña.

CABALLO

Hay cosas que no pueden ser digeridas de la mejor forma. Esta semana será de muchas revelaciones que les podrán parecer negativas al principio, pero descubrirán que mejorarán con el tiempo.

CABRA

Lograrán curar su corazón herido de tantos fracasos, en el amor y en el trabajo. Serán capaces de concretar mucho más en el futuro. Dejen las quejas porque todo esto también pasará.

MONO

Las palabras no desaparecen mágicamente una vez que alguien las recibió. Si cometieron un error con alguien cercano, pidan perdón por ese error. No se extralimiten en sus críticas, que pueden ser muy duras.

GALLO

Se sentirán muy conectados con su parte interna durante esta semana, en un momento perfecto para que demuestren todo lo que tienen para entregar. No se prohíban hacer cosas que le gusten.

PERRO

Enfrentarán todos sus miedos durante esta semana, y podrán concentrarse en lo positivo que les pasa. Es un buen momento para viajar, ya que podrían tener la necesidad de descanso.

CHANCHO

Tienen por delante una semana muy complicada, por decisiones importantes que deben empezar a tomar. Es bueno dejar de sentir que las obligaciones nos aprietan, inténtenlo.