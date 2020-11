Hospitalarios de Viedma definen representantes para la reunión de la próxima semana

Los trabajadores autoconvocados del hospital de Viedma volvieron a manifestarse en reclamo de mejoras salariales, al tiempo que realizaron una asamblea para definir representantes y temas que deberían tratarse en la reunión convocada por la gobernadora Arabela Carreras para el próximo miércoles 18, en Cipolletti.

Por otra parte, comenzaron a recolectar avales con el objetivo de avanzar en la conformación de un sindicato que los representes.

Durante la asamblea realizada en el acceso al hospital Zatti de esta ciudad Andrea Prietto, de la Asociación de Profesionales, recordó que las renuncias presentadas por los jefes de servicios la pasada semana "todavía no fueron aceptadas por el director" Luis Rovasio y señaló que "hasta que no tengamos la reunión en Cipolletti va a estar todo en vigilia".

Al respecto adelantó que "pueden cambiar las renuncias si tenemos un oferta que nos satisfaga".

Sobre ese encuentro dijo que "vamos a ver que temas se tratan y, con eso, definir cómo se sigue" en cuento al reclamo que se inició en septiembre pasado.

Los hospitalarios iniciaron la recolección de avales para constituir su propio sindicato. Foto: Marcelo Ochoa.

"Estamos organizando lo del gremio" y tenemos "una federación que nos represententa", "nosotros tenemos representación propia como autoconvocados y ahora nos sentimos más acompañados" dijo la profesional.

Prietto destacó como "muy positivo que nos haya recibido la gobernadora" y volvió a cuestionar a los gremios ATE y UPCN por recientes manifestaciones.

"Claramente no entienden que nosotros necesitamos una partiaria distinta, por carga horaria, por metodología de trabajo; no podemos discutir nuestra paritaria de la misma forma y este es el mejor ejemplo ellos se enojan cuando nosotros decimos que necesitamos paritarias distinas, por eso decimos que no nos representan".