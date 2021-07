Hoy realizan la autopsia al cuerpo de la maestra Mónica Jara

El cuerpo de Mónica Jara, la docente de 34 años que murió en la escuela de Aguada San Roque a causa de la explosión de un calefactor, llegó ayer a Neuquén capital y hoy le harán la autopsia por disposición de la fiscalía.

En tanto el perito de parte, Eduardo Prueger, denunció que el expediente de obra está incompleto y pidió realizar más pericias en el lugar del hecho. En similares términos se pronunció el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, quien mencionó “un presunto final de obra que se habría dado en marzo y no aparece”.

Mónica Jara se había recibido de maestra el año pasado y la mañana del martes 29 de junio dio su primera clase. Alrededor de las 14, cuando los niños y niñas ya se habían retirado, detectó una falla en un calefactor y dio aviso a quienes se encontraban trabajando en la obra de la escuela.

Hubo una explosión, los obreros Nicolás Francés y Mariano Spinedi murieron en el acto y ella quedó con graves quemaduras. Falleció el lunes en el hospital Lagomaggiore de Mendoza donde intentaban estabilizarla para luego tratar las quemaduras.

Los gasistas murieron por recibir una descarga de calor muy alta, según indicaron las autopsias. Hoy se conocerá la causa de la muerte de Mónica.

En tanto, el perito Prueger explicó que su intervención tiene dos objetivos. “Por un lado en determinar la causa del siniestro, cuál fue la razón, dónde se encontraba la fuga de gas, si fue a través de una fuga de gas, que es la principal sospecha. El otro punto pericial es analizar y ver las condiciones en general en que estaba la escuela”.

“Sabemos que fue una fuga de gas, pero hay que encontrarla”, resumió el perito que representa a las víctimas de la explosión. Y aclaró que “si bien no es nuestra tarea la determinación de responsabilidades, está claro que cuando encontremos la fuga, claramente van a sobrevenir las responsabilidades”.

En declaraciones radiales, resaltó que la acumulación de gas por la fuga que se presume que había, se dio en la parte que estaba terminando de ser construida y no en el sector antiguo del edificio. Y con ello resaltó que “el punto seguramente esté en la conexión de los viejo con lo nuevo”.

Al respecto, Prueger denunció que “el expediente de obra está incompleto, todavía no han aportado a la fiscalía toda la información que se necesita”.

Entre la documentación faltante, el perito de parte indicó que no se han “incorporado al expediente los planos anteriores a la obra”, con los que se podría llegar al punto de conexión que él presume podría ser el origen de la fuga de gas.

“Queremos proponer nuevos puntos de pericias y continuar con los exámenes en el lugar del hecho. Hay que hacer más pruebas de hermeticidad para detectar la falla y revisar toda la estructura hasta encontrarla”, confió.

“Alguien le dijo a la directora que se podía dar clases”

Por qué Mónica Jara trabajó ese día en la escuela de Aguada San Roque es otra de las preguntas que espera respuesta. La obra no estaba terminada y el gremio se había pronunciado en contra de la presencialidad, de modo que el interrogante se mantiene.

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, dijo ayer que “lo que ha expresado el secretario de Servicios Públicos al ser interpelado por los consejeros gremiales en el CPE es que la escuela no estaba en condiciones de funcionar porque no estaba la obra terminada. Esto no se condice con la documentación que incorporaron en el expediente”.

En diálogo con la AM740 agregó: “alguien debió entregar esa obra, alguien debió informarle a la directora que estaba en condiciones de iniciarse las clases”.

Dijo que “queda por analizar toda la documentación y ver lo que falta, como el presunto final de obra que se habría dado en marzo y que no aparece”.

Aseguró por otra parte que “hubo una decisión política del Consejo Provincial de Educación de amedrentar a los equipos directivos para que se empiecen a como dé lugar el dictado presencial de clases, contra una decisión de los trabajadores de la educación de mantener la no presencialidad porque no estaban dadas las condiciones epidemiológicas”.

“Amenazaban con sumarios si no volvían a la actividad. Hay una responsabilidad política indudable que llega al gobernador de la provincia”, remarcó.