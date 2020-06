Hubo acuerdo luego del pago salarial en Centenario

Los municipales de Centenario levantaron por la tarde la medida de fuerza por la falta de cobro de salarios y la renovación de contratos con la gestión del intendente Javier Bertoldi.

La medida de fuerza se llevó a cabo con la permanencia delegados frente al palacio municipal sobre calle San Martín. La falta del pago salarial motorizó otros reclamos laborales que estaban suspendidos o en tratamiento virtual debido a la pandemia.

El acta acuerdo se firmó pasadas las 16 entre el sindicato de municipales (SOEMC) y la secretaria de Gobierno, Tanya Bertoldi, según se describió al cuerpo de delegados.

En paralelo al reclamo, el municipal Mario Nicolás se encadenó a una de las maquinas retroexcavadoras esta mañana. Según explicó Nicolás, la medida fue en reclamo por la reincorporación de los agentes de su sector (saneamiento) que fueron reubicados o cesados en la actividad por persecución política de la actual gestión municipal.

Cristian Salazar, secretario general del SOEMC informa del depósito de los sueldos y acuerdos de reincorporación. (Gentileza corresponsal Centenario Digital)

“Me encadené a una de las retro que está frente a la comisaría hasta que restituyan a su lugar al compañero de trabajo; que al igual que en mi caso, hace más de un me que no me convocan a trabajar en represalia política”, sostuvo Nicolás.

El agente –que en otros años fue dirigente del SOEMC- aclaró que con la situación del COVID 19, desde marzo la comuna inicialmente envió a los agentes a la casa y luego fue convocando en forma gradual por sectores. Destacó que aunque pertenece al sector de saneamiento, al igual que el agente que aseguró que era perseguido, no fue llamado a trabajar.

“Quiero cobrar mi sueldo, que nos restituyan a los lugares de trabajo y que se normalice la situación de los despedidos”, sostuvo Nicolás.

El acta acuerdo leída por el secretario general del SOEMC, Cristian Salazar, en las puertas de la comuna indicó que el pago estaba depositado ayer por la tarde y que se efectivizaría en los cajeros automáticos de la ciudad “en pocas horas”.

“Se van a renovar los contratos –caídos- el cobro está depositado y será efecivo en horas; y se pagarán los adicionales de cada sector”, anunció Salazar. Agregó que el Ejecutivo se comprometía a abonar los retroactivos del sector saneamiento y que ya se contaba con una propuesta para 117 reclamos individuales que también formaron parte del reclamo.

Salazar (SOEMC) informa el acta rubricada por la tarde con las autoridades (Gentileza corresponsal Centenario Digital)

El acta acuerdo firmado en horas de la tarde estableció que se abonarán los sueldos hasta febrero próximo con los parámetros acordados con el sindicato, y que las demandas de reformas salariales específicas de cada sector se analizarán en el Deliberante, donde se resolverán las particularidades exigidas en este reclamo.