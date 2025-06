Israel bombardeó una planta de enriquecimiento de uranio en Irán: cuántas centrales nucleares tiene y cuánto producen

Israel bombardeó una instalación nuclear clave en el centro de Irán este viernes. «El ataque a Natanz no ha provocado contaminación nuclear hasta ahora», indicó la agencia oficial de noticias IRNA y agregó que hasta el momento no se han reportado muertes por el ataque. El ejército israelí sostuvo que inteligencia recabada demuestra que Irán se acerca al «punto de no retorno» con su programa nuclear.

«Información de inteligencia acumulada en meses recientes brinda evidencia de que el régimen iraní se acerca al punto de no retorno», indicó el ejército israelí en un comunicado.

Y remarcaron: «La convergencia de los esfuerzos del régimen iraní por producir miles de kilos de uranio enriquecido (…) permite al régimen iraní enriquecer uranio a niveles militares, permitiendo al régimen obtener un arma nuclear en un corto período de tiempo«.

Estados Unidos negocia con Irán por su plan nuclear

Antes de los ataques de Israel de este viernes contra instalaciones nucleares de Irán, Washington y Teherán realizaban rondas de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Irán ha intensificado su producción de uranio en los últimos años, en respuesta a la retirada de Estados Unidos en 2018 del acuerdo que debía proporcionar un marco para sus actividades atómicas, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian su economía.

A mediados de mayo, Teherán tenía unas reservas totales de uranio enriquecido de 9247,6 kg, 45 veces más que el límite autorizado por el acuerdo nuclear (JCPOA, por sus siglas en inglés), según el último informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

De este total, sus reservas de material enriquecido al 60%, cerca del 90% necesario para desarrollar un arma atómica, ascendían a 408,6 kilogramos, lo suficiente para fabricar casi nueve bombas, según la definición del organismo de la ONU con sede en Viena.

Irán niega querer dotarse de armas nucleares y afirma que lleva a cabo un programa nuclear civil. Estas son las principales instalaciones que se conocen en Irán y que son inspeccionadas periódicamente por el OIEA.

Cuáles son las plantas de enriquecimiento de uranio en Irán

La planta de Natanz (centro), cuya existencia salió a la luz en 2002, es la más conocida de las instalaciones nucleares de Irán. El OIEA confirmó que fue alcanzada por los bombardeos de Israelíes este viernes.

Está compuesta de dos edificios, uno de ellos subterráneo, con un total de casi 70 cascadas de centrifugadoras, que sirven para enriquecer uranio.

La instalación fue blanco de un sabotaje en abril de 2021, que Irán atribuyó a los servicios secretos israelíes.

La construcción, en violación de las resoluciones de la ONU, de la planta subterránea de Fordo, ubicada entre Teherán y Qom (centro de Irán), fue revelada por Irán al OIEA en septiembre de 2009, lo que creó una crisis con las grandes potencias del Consejo de Seguridad de la ONU.

Teherán lo presentó primero como un «emplazamiento de emergencia» en una zona montañosa, cerca de una base militar, para protegerse de ataques aéreos. Pero posteriormente indicó que se trataba de una planta de enriquecimiento de uranio capaz de albergar unas 3.000 centrifugadoras.

Fue allí donde se detectaron partículas de uranio enriquecido al 83,7% a principios de 2023. Irán alegó que ese elevado nivel se debió a «fluctuaciones involuntarias» en el proceso de enriquecimiento.

Instalaciones de conversión de uranio y de investigación

En la planta de conversión de Isfahán (centro) se convierte «yellow cake» o pasta amarilla (polvo concentrado de mineral de uranio extraído de minas del desierto iraní) en tetrafluoruro y luego hexafluoruro de uranio (UF4 y UF6).

Estos gases se introducen en centrifugadoras para producir uranio enriquecido.

También en Isfahán, un laboratorio inaugurado en abril de 2009, produce combustible poco enriquecido para futuras centrales eléctricas.

A principios de 2024, Irán anunció el inicio de la construcción de un nuevo reactor de investigación en este emplazamiento.

La construcción del reactor de agua pesada de Arak (centro de Irak), oficialmente destinado a producir plutonio para la investigación médica, comenzó en los años 2000.

Pero el proyecto se congeló en virtud del Acuerdo de Viena de 2015. Se retiró el núcleo del reactor y se vertió hormigón sobre él.

Está previsto que el sitio, ahora denominado Jondab, entre en funcionamiento en 2026, según la información facilitada por Irán al OIEA.

El complejo también incluye una planta de producción de agua pesada.

TEHERÁN: El centro de investigación nuclear de Teherán dispone de un reactor suministrado por los estadounidenses en 1967 para la producción de isótopos médicos.

Las central nuclear de Busheh, construída por Rusia

La central nuclear de Bushehr (sur), construida por Rusia, empezó a funcionar en septiembre de 2011 a baja potencia antes de conectarse a la red eléctrica al año siguiente.

Moscú se hizo cargo en 1994 de la construcción de esta instalación de 1.000 megavatios, que habían iniciado los alemanes antes de la Revolución Islámica de 1979.

Actualmente, se están construyendo otros dos reactores con ayuda rusa. A finales de 2022, Irán inició la construcción de una central de 300 megavatios en el distrito suroccidental de Darjovin.

A principios de 2024 comenzaron las obras de construcción de un nuevo complejo en Sirik, en el estrecho de Ormuz, compuesto por cuatro centrale