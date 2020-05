Ideas para salir al balcón y disfrutarlo

Por Cecilia Daniele, Diseño de interiores -UNRN

En esa situación tan particular que nos toca vivir, la casa ha tomado una relevancia especial. Y para aquellos que viven en propiedades horizontales, el balcón adquirió un marcado protagonismo, convirtiéndose en un espacio de vital importancia.



Para muchos, es el lugar de conexión con el exterior, de comunicación con los vecinos o de simple esparcimiento.

Un capítulo aparte merece el haberse convertido en un símbolo a la hora de homenajear la labor de los médicos, enfermeros y auxiliares de la salud. Todas las noches, a las 21, los balcones se pueblan de cerrados aplausos en señal de apoyo y gratitud.

Pero volviendo a interiorismo, hoy vamos a dedicarle nuestro espacio a esta zona de la vivienda.

Por muy pequeño que sea, puede ofrecer grandes posibilidades, y con un poco de creatividad, puede transformarse en un pequeño paraíso.

Pensando el balcón



Una regla de oro es que se convierta en una prolongación del hogar y no en un rincón aislado del resto. No se pierde un espacio exterior, porque no deja de serlo, sino que se gana en amplitud y diversidad de usos.

Lo primero que debemos decidir para comenzar a reformarlo, es el estilo que deseamos que tenga. Nos puede remitir a la playa, al campo, la montaña, o simplemente reforzar su pertenencia urbana.



Una vez elegido el aspecto, el siguiente paso será determinar qué función cumplirá. Puede ser para relax, para realizar alguna comida del día, trabajar, practicar actividad física o desarrollar un pasatiempo. También hay que tener en cuenta las vistas que ofrece el balcón. Si son atractivas, valdrá la pena dirigir toda la decoración hacia ellas, de lo contrario, será mejor orientarla hacia el interior.

Luego será el momento de seleccionar qué elementos se destinarán a esa superficie, y su ubicación. Cualquiera sea la distribución de los muebles, lo principal es que ésta permita una circulación fluida y cómoda, por eso es muy importante limitar la cantidad en balcones pequeños.



Un buen recurso es colocarlos contra la pared o elegir piezas apilables o plegables que se puedan recoger cuando no se usan. El espacio central siempre debe quedar libre, lo que permitirá mayor comodidad para la circulación y la limpieza.



Para aumentar la sensación de amplitud, es recomendable usar mobiliario de líneas simples y livianas y de materiales que sean resistentes al agua, el viento y el sol. Madera con el tratamiento apropiado, metal, plástico o fibras naturales tendrán un gran realce si les sumamos textiles en almohadones, tapetes o manteles. Los géneros aportan calidez y confort a todos los ambientes.

Adornos ganchos, mesa plegable amurada, plantas en la baranda, muebles livianos, géneros. Todas las opciones en un solo balcón.





Ganar superficie es un gran desafío, aprovechar el espacio vertical usando las paredes, un valioso recurso. Estantes, repisas, revisteros, percheros o artefactos de iluminación amurados, ahorran lugar y suman practicidad.

Verde que te quiero verde



Las plantas no pueden faltar en el balcón, y las paredes también son un excelente lugar para ubicarlas sin restar espacio al conjunto. Jardines verticales en estructuras de madera o metal, macetas con enganche o maceteros colgantes, son grandes soluciones y brindan calidez y calidad estética.



Si el balcón tiene cerramiento con barandas, utilizarlas también ayuda a ganar espacio. Allí se puede amurar una mesa pequeña para desayuno o lugar de trabajo, colgar elementos decorativos y hasta una pequeña parrilla.

El uso del balcón suele ser más intensivo durante el día, pero por la noche puede ser el lugar ideal para el momento del relax, para compartir una charla y tomar algo, o simplemente para disfrutar de ese pequeño paraíso. Por eso la iluminación es un detalle que no podemos dejar de lado.

Ambientar jugando con la luz, ese es el punto. Existen muchas alternativas, y el límite siempre es la imaginación. Velas decorativas, tiras de luces led, lámparas de pie, apliques de pared, o simples guirnaldas navideñas pueden conseguir un gran efecto.



Algunos trucos a la hora de iluminar pueden dar un toque muy especial. Las luces indirectas, por ejemplo, colocadas en sitios estratégicos como debajo de una mesa, detrás de una planta o formando un cordón en el suelo en todo el perímetro del balcón causan un gran impacto.



Por último, no olvidemos el techo del balcón. Todas las superficies pueden aportar valor al ambiente. Además de las luminarias que probablemente hayan sido colocadas en la construcción, podemos sumarle protagonismo colgando de allí adornos luminosos o plantas en soportes de buen diseño. Pintarlo con motivos y colores a elección que guarden relación con la decoración general, cubrirlo con espejo o pegar apliques fluorescentes.

Después de revisar todas estas posibilidades, llegó la hora de poner manos a la obra! Y una vez terminado el trabajo, si desean pueden enviarnos fotos para compartir con nuestros lectores. Las esperamos!