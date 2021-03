Impulsan la creación de una cámara que represente a las Pymes frutícolas

La conformación de la Cámara Pyme de Productores Integrados Frutícolas del Alto Valle es una iniciativa sobre la que está trabajando la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina, con el objetivo de darle una representación a este sector de la producción regional.

El proyecto de integración de la Cámara Pyme ya fue adelantado al Ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy, y al titular de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández.

El objetivo planteado por la Cámara de Comercio reginense, es poder darle organicidad institucional a un sector de la producción que hoy no cuenta con una representación para plantear la problemática que atraviesa.

“Actualmente todo el sector de la producción integrada se encuentra representada por Cafi, que está integrada principalmente por grandes empresas del sector frutícola, con lo cual se genera un vacío para las pequeñas y medianas empresas frutícolas integradas que no atraviesan la misma realidad”, sostuvo Franco Susca, presidente de la Cámara de Comercio de Villa Regina.

Agregó que la conformación de esta nueva entidad surgió como una necesidad de los pequeños y medianos fruticultores integrados de Villa Regina, “pero no solo se plantea como una entidad para nuestra localidad, sino que se abre a todo el Alto Valle”.

Susca comentó que hasta el momento la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Regina se ha convertido en una representante del sector Pyme, principalmente en los reclamos por cuestión energética e impositiva. “Hay muchos otros factores que específicamente atraviesan a este sector de la producción, y por este motivo desde la nuestra entidad impulsamos la conformación de esta nueva entidad”.

En principio la Cámara de Comercio de Regina, le cederá el espacio físico, la asistencia legal y económica necesaria para la conformación y puesta en funcionamiento de la nueva entidad.

“Este proyecto está en carpeta desde hace tiempo, y en los últimos encuentros de comisión directiva de nuestra entidad, se evaluó y avaló comenzar a trabajar en forma concreta con esta propuesta. Ya contamos con el asesoramiento legal de abogados y escribanos para la conformación de la Cámara Pyme de Productores Frutícolas Integrados del Alto Valle, y el aporte financiero de nuestra entidad para concretarlo”, enfatizó el presidente de la entidad mercantil reginense.

Remarcó que “hoy las grandes empresas frutícolas son las que manejan toda la situación, pero el sector Pyme es mayoritario y no se encuentra representado por Cafi. Por ejemplo, cuando Cafi se sienta a negociar en paritarias, firma y todo el resto tiene que seguirlos, pero las realidades económicas son muy diferentes”.

En el caso de Villa Regina, la localidad cuenta con la mayor concentración de pequeñas y medianas empresas frutícolas integradas. “Con orgullo podemos decir que en nuestra ciudad tenemos un sector muy fuerte encabezado por jóvenes. Hay que tener en cuenta que nuestra localidad cuenta con 79 empaques y 45 frigoríficos, casi en su totalidad Pymes; por lo que estimamos que la primera integración de la cámara tendrá la participación de entre 25 y 30 representantes del sector”.

El presidente de la Cámara de Comercio remarcó que “como entidad no podemos mirar de costado esta situación, estamos cerca de los productores y esta es una muy importante actividad económica para nuestra localidad y para nuestro circuito; entonces no podemos hacernos los distraídos en apoyar y brindarle nuestro apoyo para que cuenten con su propia representación”.

Subrayó finalmente que “si no reflejamos lo que potencialmente tenemos como institución, seriamos malos dirigentes. No avanzar y dar respuesta a este muy importante sector de nuestra economía, sería como si no nos interesara. Como cámara para tratar de darle una representatividad al sector Pyme hemos tocado y gestionado por problemática que los afectan directamente, y entendemos que es el momento que se organicen y conformen una institución que los represente en forma directa”.