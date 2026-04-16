Busqueda laboral en Catriel: convocan a cubrir puestos para el proyecto Duplicar Norte

Río Negro fortalece el empleo local y la formación de mano de obra.Crédito: Gobierno de Río Negro

Desde El Servicio de Empleo Rionegrino (SER), informaron que se encuentran activas las búsquedas para cubrir puestos laborales en el proyecto Duplicar Norte. El proyecto Duplicar Norte de Oldelval es una obra de infraestructura clave que expandirá la capacidad de transporte de crudo desde el norte de Vaca Muerta (Neuquén) hasta la estación Allen (Río Negro).

Con una inversión de unos $400 millones de dólares, contempla la construcción de un nuevo oleoducto de 24 pulgadas y cerca de 209 km para potenciar la exportación.

Según informaron, se busca cubrir los siguientes puestos:

Acopladorista

Operador Boring Machine

Operador Curvadora

Operador Pipe Welder

Operador Side Boom

Operador Topadora

Operador Tractor

Operador Vacuum Lift

Operador Zanjadora

Operador Grúa 60 Tn y 90 Tn

Pintor

Revestidor

Rigger AT

Soldador API Pipeline

Chofer de vehículo pesado con experiencia en operación de diversos acoplados

Operador Excavadora

Operador Retro Pala

Las personas interesadas deberán cargar su currículum vitae a través de la plataforma oficial del SER, donde se centraliza la vinculación entre la oferta y la demanda laboral en la provincia.

Para postularse, los interesados pueden ingresar a:

https://trabajo.rionegro.gov.ar/presentacion-de-curriculum-vitae-para-el-ser .

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó: “Estas búsquedas reflejan el impacto concreto de los grandes proyectos productivos que impulsa la Provincia. Desde el Estado Provincial trabajamos para que cada oportunidad laboral llegue a las y los rionegrinos, articulando con las empresas y los sindicatos para garantizar empleo local y de calidad.”

Asimismo, remarcó la importancia de contar con herramientas como el SER: “El Servicio de Empleo Rionegrino es una herramienta clave para ordenar y transparentar el acceso al trabajo. Invitamos a todas las personas interesadas a inscribirse y mantener actualizado su perfil para poder ser parte de estas oportunidades».

Esta convocatoria se enmarca en los grandes proyectos estratégicos vinculados al desarrollo energético que lleva adelante Río Negro, fortaleciendo el empleo local y la formación de mano de obra calificada.