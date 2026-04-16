El Karting con caja promete un gran espectáculo en Fernández Oro

Entre el sábado y el domingo se desarrollará, en el Anfiteatro de Fernández Oro, la segunda fecha del campeonato 2026 del Karting con caja. Tras una exitosa primera fecha, la dirigencia de la categoría trabaja a pleno en la pista, que está siendo totalmente reacondicionada.

Bruno Sampirisi (Internacional), Martín Petto (Kayak 250), Bautista Datri (Senior), Federico Hormazábal (Máster), Laureano Martínez (Junior), Liam Scalora (Pre Junior), Lucas López (Varilleros) y Simón Reyes (Escuela) fueron los primeros ganadores del año e intentarán ratificar el buen inicio de temporada, con varios postulantes a vencerlos en cada una de las divisionales.

Esperan más de 70 karts

Se espera la participación de más de 70 kartings, distribuidos en las distintas categorías, consolidando el crecimiento de la categoría y el interés de pilotos de toda la región. La actividad comenzará el sábado 18 de abril con las tareas administrativas entre las 8 y las 9:15, seguida de la reunión de pilotos a las 9:20. Durante la jornada se desarrollarán los entrenamientos oficiales (dos tandas por categoría de 5 minutos cada una), las clasificaciones (3 minutos) y las series, que se disputarán a 8 vueltas.

Ya el domingo, continuará la acción en pista con un entrenamiento matutino de 3 minutos por categoría. Posteriormente se llevarán a cabo las pre finales, a 10 vueltas, y las finales, que se disputarán a 14 vueltas para todas las divisionales.

El valor de las inscripciones

En cuanto a las inscripciones, las mismas se encuentran abiertas con un valor de 270.000 pesos para las categorías competitivas, incluyendo sensor, seguro, licencia deportiva y concurrente, mientras que la categoría Escuela tiene un costo de 100.000 pesos. El cierre de inscripciones será el viernes 17 de abril a las 12.

Desde la organización se anticipa un gran fin de semana de automovilismo, con un importante marco de público y el acompañamiento de equipos, pilotos y toda la familia del KCC.