Así tenés que ubicar el sofá para que tu living se vea más grande
La ubicación del sofá puede transformar por completo un ambiente. Claves de interioristas para mejorar la circulación, la luz y la funcionalidad del living.
El sofá es el corazón del living. No solo define el estilo del ambiente, sino también cómo se usa el espacio. Por eso, su ubicación no es un detalle menor: puede hacer que un ambiente se vea más grande, más cómodo o completamente desordenado.
Interioristas coinciden en que elegir bien dónde colocarlo es una de las decisiones más importantes al momento de diseñar un hogar.
El error más común: pegarlo a la pared
Aunque es una práctica muy habitual, no siempre es la mejor opción. Colocar el sofá contra la pared puede hacer que el espacio se vea rígido y poco dinámico.
En ambientes amplios, los expertos recomiendan:
- Separarlo de la pared
- Crear una “isla” central
- Generar zonas dentro del living
Esto aporta profundidad y sensación de diseño.
Cómo ubicarlo según el tamaño del ambiente
No todos los espacios funcionan igual. La clave es adaptarse.
Living chico
- Pegado a una pared (pero bien alineado)
- Evitar muebles grandes alrededor
- Priorizar la circulación
El objetivo es no saturar el espacio.
Living grande
- Ubicar el sofá en el centro
- Delimitar áreas (estar, lectura, TV)
- Combinar con alfombras para marcar sectores
Se busca organizar el ambiente sin perder amplitud.
La importancia de la luz
Uno de los factores más importantes es la luz natural.
- Evitar tapar ventanas
- Ubicar el sofá cerca de la luz, pero sin bloquearla
- Aprovechar la iluminación para generar calidez
Un sofá mal ubicado puede hacer que el espacio se vea más oscuro.
Sofá y televisión: cómo lograr equilibrio
Cuando el living incluye TV, la ubicación debe ser estratégica.
- Mantener una distancia adecuada
- Evitar reflejos de luz directa
- Alinear el sofá con el punto focal
La comodidad visual es clave.
El concepto clave: circulación fluida
Los interioristas insisten en un punto: la circulación.
El sofá no debe obstaculizar el paso ni generar recorridos incómodos.
- Dejar espacio para caminar
- Evitar esquinas cerradas
- Facilitar el movimiento entre muebles
Un buen diseño se siente, no solo se ve.
El detalle que cambia todo
Más allá de reglas, hay un principio que resume todo:
el sofá debe acompañar la vida diaria, no complicarla.
Pensar en cómo se usa el espacio —si se recibe gente, si se mira TV, si se trabaja— es clave para ubicarlo correctamente.
Una buena ubicación puede transformar por completo un living sin gastar dinero. A veces, mover el sofá es el primer paso para rediseñar toda la casa.
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