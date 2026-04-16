Así tenés que ubicar el sofá para que tu living se vea más grande

El sofá es el corazón del living. No solo define el estilo del ambiente, sino también cómo se usa el espacio. Por eso, su ubicación no es un detalle menor: puede hacer que un ambiente se vea más grande, más cómodo o completamente desordenado.

Interioristas coinciden en que elegir bien dónde colocarlo es una de las decisiones más importantes al momento de diseñar un hogar.

El error más común: pegarlo a la pared

Aunque es una práctica muy habitual, no siempre es la mejor opción. Colocar el sofá contra la pared puede hacer que el espacio se vea rígido y poco dinámico.

En ambientes amplios, los expertos recomiendan:

Separarlo de la pared

Crear una “isla” central

Generar zonas dentro del living

Esto aporta profundidad y sensación de diseño.

Cómo ubicarlo según el tamaño del ambiente

No todos los espacios funcionan igual. La clave es adaptarse.

Living chico

Pegado a una pared (pero bien alineado)

Evitar muebles grandes alrededor

Priorizar la circulación

El objetivo es no saturar el espacio.

Living grande

Ubicar el sofá en el centro

Delimitar áreas (estar, lectura, TV)

Combinar con alfombras para marcar sectores

Se busca organizar el ambiente sin perder amplitud.

La importancia de la luz

Uno de los factores más importantes es la luz natural.

Evitar tapar ventanas

Ubicar el sofá cerca de la luz, pero sin bloquearla

Aprovechar la iluminación para generar calidez

Un sofá mal ubicado puede hacer que el espacio se vea más oscuro.

Sofá y televisión: cómo lograr equilibrio

Cuando el living incluye TV, la ubicación debe ser estratégica.

Mantener una distancia adecuada

Evitar reflejos de luz directa

Alinear el sofá con el punto focal

La comodidad visual es clave.

El concepto clave: circulación fluida

Los interioristas insisten en un punto: la circulación.

El sofá no debe obstaculizar el paso ni generar recorridos incómodos.

Dejar espacio para caminar

Evitar esquinas cerradas

Facilitar el movimiento entre muebles

Un buen diseño se siente, no solo se ve.

El detalle que cambia todo

Más allá de reglas, hay un principio que resume todo:

el sofá debe acompañar la vida diaria, no complicarla.

Pensar en cómo se usa el espacio —si se recibe gente, si se mira TV, si se trabaja— es clave para ubicarlo correctamente.

Una buena ubicación puede transformar por completo un living sin gastar dinero. A veces, mover el sofá es el primer paso para rediseñar toda la casa.