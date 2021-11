Imputaron por homicidio simple al joven que mató a otro en la puerta de una escuela de Regina

El joven de 19 años que mató a puñaladas a otro de 20 en las puertas en la ESRN N° 70 de Regina el miércoles por la tarde, fue imputado por homicidio simple y permanecerá en con prisión preventiva por cuatro meses, según determinó el juez de Garantías, Gastón Pierroni, en la audiencia de formulación de cargos que se realizó este viernes en la Ciudad Judicial de esta ciudad.

La imputación recayó sobre Victor Eliaser Quiñones, de 19 años, quien en la audiencia de formulación de cargos no prestó declaración, por haber atacado con un elemento punzo cortante provocando dos lesiones en el hemitorax derecho de Iván Gerle, de 20 años, quien falleció por un colapso pulmonar y una hemorragia interna que le provocar lo muerte.

El juez de garantías, en base a los aportes realizados por la fiscalía y la defensa, y la visualización de cámaras de seguridad, descartó la posibilidad de un exceso en la legítima defensa del joven detenido por el homicidio al sostener la imputación de cargos por homicidio simple. Justificó a su vez la prisión preventiva por cuatro meses por las conductas que desplegó Quiñones y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

A su vez fijó realizar una audiencia el 30 de diciembre para realizar una revisión de la medida de prisión preventiva -que será en la Comisaría Quinta- en función del avance de la investigación y para que pueda completar sus estudios de nivel medio.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 del miércoles en las puertas de la ESRN N° 70 del barrio Villa Obrera, donde Ivan Gerle fue a buscar a su novia, aunque en ese momento, de acuerdo al relato que se hizo en la audiencia, al divisar a Quiñones, fue a buscarlo para aclarar diferencias que se registraron en los días previos.

La fiscal Vanesa Cascallares argumentó que varios dichos realizados por Quiñones en los días previos sobre Gerle que provocaron un problema de pareja con su novia, fue lo que motivó en principio una pelea con golpes de puño en la que ambos terminaron lesionados.

Pero luego de ese enfrentamiento, cuando Gerle se retiraba del lugar junto a su novia, fue atacado desde atrás por Quiñones, que le asestó dos puñaladas. Tras el ataque mientras la víctima fatal era asistido en la calle por personas que se encontraban en el lugar, el agresor regresó al interior del la ESRN N° 70, hasta que fue conducido a la Comisaría Quinta en calidad de detenido.

La fiscal, detalló que en el lugar donde se produjo el ataque se secuestró un arma tipo cuchillo, que no tenía manchas de sangre, en tanto que en un allanamiento en uno de los baños del establecimiento educativo del barrio Villa Obrera, se encontró un cuchillo que se presume fue ocultado por Quiñones y que sería el que se utilizó en el ataque.

El hallazgo de la segunda arma punzo cortante, fue a partir del cotejo de cámaras de seguridad del interior de la ESRN N°70, donde Quiñones permanecía a resguardo en la preceptoría, solicitó ir al baño donde habría roto y ocultado el arma blanca en un resumidero.

Precisamente las imágenes de las cámaras de seguridad internas y de domicilios ubicados en las inmediaciones, junto a los testimonios de la novia de Iván Gerle que vio el ataque, y de otras dos personas que circulaban en vehículo por el lugar, fueron los principales aportes que realizó la fiscalía para imputar el hecho de homicidio simple, que tiene una condena de entre 8 y 25 años de prisión efectiva.

Por su parte, Juan Pablo Chirinos, de la defensa oficial, si bien no negó el hecho ni tampoco puso reparos a la imputación por homicidio simple. Adelantó que en las próximas instancias se plantearía un exceso en la legítima defnesa o incluso una emoción violenta, al argumentar que Quiñones fue el agredido y que también recibió heridas que pudieron haberle provocado la muerte, ya que venía siendo hostigado desde hace tiempo por Gerle; y al mismo tiempo consideró que no se debía imponer una medida cautelar de prisión preventiva, al no poder entorpecer la investigación.