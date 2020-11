Incidentes en San Lorenzo: "Estos chicos no saben que los vecinos tienen carta blanca"

Después de tres intentos, un grupo de vecinos incendió y destruyó la vivienda en la que vivía un chico de 16 años, al que llaman en videos que circulan en las redes "rata inmunda". Le atribuyen varios robos en el barrio San Lorenzo de Neuquén e intentaron involucrarlo en un homicidio. Por ahora está con vida.

Germán Martín, fiscal de Delitos Juveniles, dijo que el adolescente "no tiene idea del clima que genera con sus acciones".

"No sabe que la gente tiene carta blanca. Quizá después de lo que pasó tome un poco de conciencia. Hay que hablar con él y explicárselo, porque su vida está en peligro", agregó.

El fiscal habló al mediodía del viernes, antes de que la vivienda del adolescente fuera quemada por completo.

🔴#URGENTE

Se registran nuevos incidentes en el Barrio San Lorenzo Norte.

Vecinos prenden fuego la casa de un menor acusado de ser el autor de reiterados robos.

Policía y bomberos en el lugar. pic.twitter.com/dej8sPmQTt — CUMBRE| AM1400 (@CumbreAM1400) November 6, 2020

Después de quemarla, la demolieron a golpes de maza. La policía liberó la zona para que los vecinos actuaran con libertad. Esa es parte de la carta blanca que mencionó el fiscal.

No es la primera familia de la provincia ni del país que sufre ese destino; hay razones para lamentar que no será la última.

El nombre de pila del chico fue tendencia en las redes sociales y algunos medios lo publicaron. No se lo reproducirá en esta nota, por razones legales y porque quedó asociado con mensajes de odio. Está comprobado que algunos pasan muy rápidamente del mundo virtual al mundo real. Quien lo considera una rata inmunda, no está pensando en diálogo ni mediación.

Sin armas ni en banda

De acuerdo con la información que maneja la fiscalía, el adolescente figura en siete u ocho denuncias por delitos cometidos sin armas y en soledad antes de los 16 años. "No forma parte de una banda, no anda en grupos ni armado. Está solo, lo acusan de hurtos (sustracciones sin violencia), de amenazas (contra vecinas), de daños (por romper cosas), hechos que no son relevantes penalmente, pero que molestan mucho a los vecinos", dijo Martín.

El adolescente, que cumplió 16 años en junio, vive con su madre y una de sus hermanas. Tiene acceso al consumo de estupefacientes "duros" por lo menos desde los 14 años.

Se lo intentó involucrar en el homicidio de Esteban Bertotto, que justo ayer se cerró con la condena a 11 años de prisión del presunto autor, Ricardo Isaías Fuentes.

Su hermana fue pareja de Fuentes, estuvo en la casa de la víctima el día del homicidio y los jueces dijeron en la sentencia que la fiscalía debió investigarla porque quizá fue más que una testigo. Pero sobre el hermano, no hay ninguna prueba.

Ese homicidio ocurrió en 2017. Por lo menos desde esa época, aunque podría decirse que desde antes, la gestión de la conflictividad en el barrio San Lorenzo demuestra gruesas fallas.

En las últimas horas al chico lo acusaron de un arrebato cometido contra una mujer. Por ese motivo intentaron tres veces quemarle la casa: el jueves a la tarde y el viernes a la madrugada la policía frustró los ataques y evacuó a la familia.

El viernes a media tarde, los agresores lo lograron. La vivienda quedó en ruinas, y corrieron riesgo las de los vecinos. Después de quemarla, la demolieron a golpes de maza. Ningún policía se acercó.

Hoy el blanco es él, como antes fueron otros adolescentes, con otros apodos, en el mismo y en otros barrios. Emergentes de problemas de fondo que se esquivan, postergan u ocultan detrás de debates falsos.