Infodemia y medios

Varios medios argentinos (La Gaceta, Infobae, La Nación) han difundido de modo sincronizado un artículo de opinión no referatada publicada en la revista electrónica “Stat” del Boston Globe en el que el médico griego John P. A. Ioannidis (ahora en Standord) argumenta, solo con el propósito dialéctico de alentar un debate intelectual, que no se ha probado que el aislamiento social sirva para prevenir la dispersión del Covid-19 y que estamos tomando decisiones sin tener suficiente información (”A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data”, por John P. A. Iionnidis, marzo de 2020).

Una nota en respuesta de dicha revista, escrita por el profesor de Salud Pública de Harvard, Dr. Marc Lipsitch, le contesta al autor en representación de toda una comunidad mundial que está luchando por detener el avance del virus ( “We know enough now to act decisively against Covid-19. Social distancing is a good place to start”, por Marc Lipsitch, marzo 18, 2020). Sí, es verdad que desconocemos muchísimo de las estadísticas, afirma, pero lo cierto es que ya se ha visto que sin una defensa agresiva, que comienza por el aislamiento social, se hace imposible cualquier línea de defensa tardía. Más aún Lipsitch demuestra que la afirmación de Ioannidis de que abandonado a su suerte el brote se apagaría espontáneamente es falsa visto el crecimiento exponencial de la enfermedad (ahora de R=2).

Cuestiono la intención de los medios al difundir el artículo informal de Ioannidis, sin citar la respuesta de la revista, especialmente en este momento crítico en que la gente cree que las medidas de aislamiento social tomadas por todos los gobiernos del mundo, incluyendo el argentino, son arbitrarias.

Leonardo Peusner (PhD, Harvard)

DNI 571.871

Mar del Plata