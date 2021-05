Infraccionan a Capsa por la apertura de un camino irregular en el cerro Catedral

La empresa Capsa abrió con maquinaria vial un camino no autorizado que atraviesa una pista de esquí en el cerro Catedral y el ente regulador municipal (Eamcec) le aplicó una infracción luego de comprobar que la obra es irregular y no formaba parte del plan de inversiones.

El titular del Eamcec, Marcos Barberis, dijo que frenaron los trabajos cuando estaba ejecutada “la primera parte” de la traza, que salía del bosque para cruzar “en diagonal” la pista 6, con el fin de avanzar en la instalación del nuevo sistema de provisión eléctrica, que Capsa debe ejecutar como durante el primer año de su plan de obras por 22 millones de dólares.

Barberis dijo que es la primera acta de infracción que recibe la empresa desde que inició los trabajos el año pasado y que ya cumplió con la colocación de las bases para un nuevo medio de elevación, en la parte media y alta de la montaña. Señaló que en ese caso usaron caminos ya existían, por los que circularon los camiones hormigoneros. Un cuidado que no habrían tenido en este caso.

Otra de las obligaciones es construir un reservorio de agua para la futura fabricación de nieve, pero todavía ese capítulo está pendiente porque Capsa adeuda estudios de impacto ambiental y el aval del Departamento Provincial de Aguas.

Barberis dijo que la actuación inicial ante el camino presuntamente fuera regla la efectuó del Eamcec y luego intervinieron inspectores de la dirección de Ambiente y Desarrollo Urbano, que constataron la falta y la devolvieron al ente regulador, encargado de labrar la infracción.

Ahora Capsa tiene la posibilidad de efectuar su descargo, y llegado el caso apelar una eventual sanción ante el directorio del Ente, con un recurso de revocatoria ante el intendente como instancia final.

Según Barberis, los operarios efectuaron un movimiento de suelo sobre la superficie de la pista y no hubo vegetación afectada porque “es un sector muy antropizado”. Agregó que el poder concedente lo que debe velar es “que no afecte las escurrentías de agua” y no deje pozos y obstáculos que afecten a futuro la circulación futura de los esquiadores.

Este diario consultó al director general del grupo Vía Bariloche (al que pertenece Capsa), Germán Caressa, quien le restó importancia al episodio y dijo que la empresa ejercerá su derecho de descargo ante el municipio. “Es una supuesta infracción por un camino mal hecho -afirmó-. Esto va a ser una habitualidad, que en esta obra se va a dar”.

Barberis dijo que el Ente cuenta con una estructura para el control que integran ingenieros electromecánicos, especialistas en seguridad de pistas y contrató también una ingeniera en ambiente, para el seguimiento puntual de la obra.

Aseguró que la obra realizada corresponde al “anillado eléctrico” y que el camino en falta estaba “fuera del plan original”. Señaló que con la actual gestión “cambiaron muchas cosas en Catedral, porque durante años nadie fiscalizaba”.