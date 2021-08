Inscriben para curso de aspirantes a Bomberos Voluntarios en Regina

A partir de este jueves la Asociación Bomberos Voluntarios de Villa Regina abrió la inscripción a interesados en realizar el curso de aspirantes que se desarrollará en los próximas semanas con clases teóricas y prácticas para la intervención ante casos de emergencia.

La convocatoria es para jóvenes de entre 18 y 30 años, que deberán formalizar su inscripción en manera presencial en la sede del cuartel de Bomberos Voluntarios ubicado sobre la calle Fray Luis Beltrán al 322. En el mismo lugar se puede retirar las planillas que se deben completar para la inscripción.

El registro de interesados se habilitará a partir de este jueves, sin que se haya informado aún el plazo máximo para completar la inscripción. La presentación de planillas y documentación se deberá realizar de lunes a viernes entre las 8 y las 22, indicaron.

"La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Regina y la Escuela de Capacitación, informa a toda la comunidad que a partir del día 26 de agosto, se habilitan las inscripciones para aspirantes a Bomberos de nuestra Asociación", informaron sobre la apertura del nuevo curso de formación.



En cuanto a los requisitos, detallaron que está destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años, y deben "ser argentino nativo o por opción; no registrar antecedentes policiales y poseer secundario completo o haber completado el ciclo básico o estar cursando el tercer año del nivel medio".



Remarcaron que no se recibirán consultas a través de las líneas telefónicas del cuartel de Bomberos Voluntarios y "los interesados deberán retirar las planillas de inscripción personalmente en las oficinas de nuestro Cuartel".