Jey Mammon juega con el humor en la tele

El comediante Jey Mammon, que encabeza el programa “Estelita Home Office” por la pantalla de América TV, lamentó en charla con Télam que “no haya espacio para el humor” en la tevé argentina y se esperanzó con que su ciclo “sea una puerta para recuperarlo”.

“La realidad es que lo que pasa con el programa ‘Estelita…’ se está demostrando por el efecto que causa y lo bien que le va, que la gente necesita reírse, sobre todo en este momento cuando la tele es monotemática”, analizó Jey Mammon durante una entrevista con Télam.

El intérprete nacido como Juan Martín Rago consideró que la fórmula que despliega 40 minutos después de la medianoche en América “permite divertirnos y no marcar agenda. Así que ojalá sea una puerta para recuperar espacios para el humor en la tele”.

Dueño de una intensa actividad mediática de la que también toma parte en “Cantando por un sueño” (eltrece) y participando de “Polémica en el bar” (América), hará su segundo show por streaming con sus personajes y canciones el domingo 15 de noviembre a las 22 por live.ticketek.com.ar, donde también se pueden adquirir las entradas.

Jay Mammon el domingo 15 de noviembre ofrecerá un show por streaming

P- ¿“Estelita Home Office” es una travesura que se originó en pandemia?

R- La realidad es que el programa de Estelita es ella sola desde su casa porque hay que buscarle la vuelta a esta cosa pandémica. Ella está desde su casa, el invitado en la suya y el formato es por Zoom. De hecho, grabamos un piloto antes de que salga para ver si el personaje se banca el formato, se lo bancó pero podía ser que no.

P- ¿Cómo fue la adaptación de Estelita? Tenés algo muy interesante que es que podés sacar buenas revelaciones de la vida privada de la gente sin generar irritación…

R- Porque ahí el humor es muy importante en todo. Te puedo asegurar que me llegan infinidad de mensajes de gente que está mal, que está triste, que está enferma, que tiene depresión y me dice que Estelita le salva el día o el momento. Eso me supera. Entonces el humor sana y es un canal de comunicación más entrador a la hora de tener una charla, entonces genera esa empatía y esa cosa cercana. No es un engaño, ni Estelita lo siente como que engaña ni el entrevistado se siente engañado, se genera un espacio donde está bueno y es lícito ir más allá y está todo bien. Ambos se divierten y ninguno se enoja cuando termina la nota, siempre la relación es espectacular. La verdad que siento eso, que el humor puede generar un espacio distendido.

Jay Mammon sumó a una de sus actuaciones en “Cantando por un sueño” a Natalia Oreiro.

P- ¿Qué opinás acerca de que una persona muy poderosa en el mundo de la televisión como Marcelo Tinelli lleve su proyecto de humor a Instagram Live?

R- Es curioso que alguien con tanto poder que tranquilamente podría generar ese espacio en el aire, decida hacer otra cosa. Por ahí cree que la tele no es el lugar para el humor y, en cambio, sí lo son las redes sociales y las plataformas donde hay muchísima gente haciendo humor.

P- Algunos personajes surgidos de las redes sociales parecen tener problemas para adaptarse a la tevé. ¿Por qué crees que ocurre?

R- No todo el mundo lo sabe pero yo también vengo de YouTube. Tuve que hacer un proceso para adaptarme a la tele, la tele no es lo mismo que las redes o que YouTube. No es lo mismo porque en las redes uno va específicamente a buscar el video y en la tele vos entrás en la casa de cualquiera y realmente tenés que aprender a encontrar un código, un lenguaje que trate de abarcar a la mayor cantidad de gente.

P- Al respecto ¿cómo fue tu experiencia como participante en los concursos del “ShowMatch” de Tinelli?

R- Uno se tiene que adaptar porque los programas de Tinelli son totalmente populares. Por ejemplo el día que hice el ritmo libre en el “Bailando” con las drag queens y bailé una temática de diversidad haciendo un tema de Gloria Trevi, me escribió hasta Gloria Trevi y gente que había hecho empatía con lo que habíamos hecho desde los lugares más recónditos de la Argentina. Cuando vos creés en lo que genera la tele, que sigue teniendo un poder impresionante, ahí uno hace cortocircuito y tenés que aprender.

P- ¿Lo políticamente correcto puede resultar un corsè para el humor?

R- Siento dos cosas. Primero que hay muchísimas cuestiones que no las vivo como corrección política sino que las siento genuinamente. No es que el humor maduró, sino que maduró la sociedad, entonces el humor me parece que va de la mano de la deconstrucción general en todo sentido. Bienvenido sea que no se haga humor con un montón de otras cosas que se utilizaban antes y el pensar bien antes de decir las cosas. Yo soy gay y hace 20 ó 30 años decirle gay a alguien era gastarlo, un insulto, algo gracioso. El estereotipo del gay era la marica, la mariposa toda exagerada.

Agencia Télam