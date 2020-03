Jorge Jesús, técnico de Flamengo, dio positivo en el test de coronavirus

El entrenador de Flamengo Jorge Jesús dio positivo en el primer test de coronavirus y se realizará la contraprueba.

El director técnico portugués tiene 65 años, por lo que pertenece a los grupos de riesgo.

El fútbol brasilero anunció la suspensión total de sus partidos ayer, medida que rige a partir de hoy.

Jesús había criticado a las autoridades por no cortar con su desarrollo antes. "Esto no es una broma, antes no tenía la sensibilidad que tengo hoy sobre el tema. Los jugadores no son superhombres", señaló recientemente.

Desde el club carioca manifestaron que la prueba aún no es concluyente y por eso se someterá a nuevos estudios.